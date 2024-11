Thuram dopo Italia-Francia: “Stranissimo giocarci contro”. Calhanoglu lo preoccupa | VIDEO CM.IT

Il centravanti dell’Inter ha parlato in zona mista dopo il 3-1 rifilato dai francesi alla Nazionale di Spalletti

Non è andato a segno nella notte del Meazza, risultando però comunque tra i migliori della Francia. Marcus Thuram esulta e scherza in zona mista dopo il roboante successo dei ‘Galletti’ contro l’Italia.

L’attaccante dell’Inter analizza il 3-1 rifilato dai francesi alla squadra di Spalletti: “Giocavamo contro l’Italia, per me era una partita speciale perché io amo San Siro. Abbiamo vinto contro una grande squadra e sono molto felice”, le parole del figlio d’arte riprese dall’inviato di Calciomercato.it. Frattesi, Barella, Bastoni e Dimarco per una volta avversari per Thuram: “Per me sono dei fratelli, è stato stranissimo giocare contro di loro“.

🎥 🇫🇷 Marcus #Thuram in zona mista dopo #ItaliaFrancia: “Per me era una partita speciale, amo San Siro. Avevamo una battaglia da rifare con #Buongiorno, una settimana fa mi ha marcato benissimo (ride). #Calhanoglu? Speriamo non abbia nulla di grave” #Inter 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/8v309PDws3 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 17, 2024

Come contro il Napoli, anche stasera a marcare il centravanti interista c’erano Buongiorno e Di Lorenzo: “Avevamo una battaglia da rifare con Buongiorno, una settimana fa mi ha marcato benissimo (ride, ndr)”. Infine, Thuram si sofferma sull’ultimo infortunio rimediato con la Turchia da Calhanoglu:”Non l’ho sentito. Speriamo non abbia nulla di grave“.