Fonseca riabbraccia Hernandez e aspetta Gabbia: il punto verso la Juve | CM.IT

Le ultime notizie relative al Milan che si è ritrovato al centro sportivo di Carnago per allenarsi in vista del match contro i bianconeri

Il Milan e Paulo Fonseca sono quasi pronti ad iniziare a preparare la sfida contro la Juventus, in programma sabato sera a San Siro.

Oggi la squadra si è ritrovata a Milanello, ma lo ha fatto ancora senza i nazionali, che sono stati impegnati in questi giorni. Al centro sportivo di Carnago, però, era presenta Theo Hernandez, che secondo quanto appreso da Calciomercato.it, ha svolto un lavoro di scarico in palestra. L’obiettivo del Milan è chiaramente quello di avere il francese al 100% per la sfida delicatissima del weekend. Le attenzioni dei tifosi e dello stesso Fonseca, però, sono puntate soprattutto su Matteo Gabbia. Il centrale è atteso in gruppo in settimana e già domani può essere il giorno giusto per assaggiare il campo con il resto dei compagni. Oggi, invece, lo ha fatto, solo svolgendo un allenamento differenziato. Il rientro, dunque, è davvero vicino.

Milan, le possibili scelte di Fonseca: cambi in difesa

Con l’italiano a disposizione, il tecnico portoghese potrebbe nuovamente cambiare i suoi centrali, affidandosi a Matteo Gabbia e Fikayo Tomori.

Con il forfait di Dusan Vlahovic, la scelta potrebbe, infatti, ricadere sul calciatore inglese più veloce rispetto a Malick Thiaw. Da scartare, a prescindere, invece, la soluzione Pavlovic, che oggi è quello più indietro nelle gerarchie. Per quanto riguarda il resto della formazione, Fonseca è pronto ad affidarsi a Theo ed Emerson Royal come terzini, per completare il reparto difensivo davanti a Mike Maignan. Dalla cintola in su, le certezze sono rappresentate da Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders a centrocampo, Pulisic, Morata e Leao in attacco. C’è ancora, dunque, una maglia da assegnare e attenzione così a Musah. L’americano, che ha giocato da esterno anche con gli USA, può essere l’uomo dell’equilibrio, più di Ruben Loftus-Cheek, di cui si è parlato in questi giorni. Ma da domani si inizierà a fare sul serio e se ne capirà di più.