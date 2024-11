Va via dal Psg, che asse con Giuntoli: tre colpi per la Juventus

Il dt bianconero segue i movimenti tra i francesi, un addio può favorire la Juventus e portare diversi rinforzi nelle prossime finestre di mercato

Le vie del calciomercato sono infinite. Il comune riarrangiamento di un celebre detto ha un fondo di verità, visto che le cose possono cambiare in qualsiasi momento, come sappiamo, e creare in un attimo scenari nuovi e inattesi. Un qualcosa che la Juventus vuole provare a sfruttare il più possibile a proprio vantaggio.

I bianconeri hanno necessità di intervenire a gennaio per diversi rinforzi per la propria rosa, gravata da vari infortuni. Ecco perché servono almeno tre innesti, due in difesa e uno in attacco, per ovviare agli stop di Bremer e Cabal e alle condizioni fisiche incerte di Milik. Il tutto per far sì di dare a Thiago Motta i giusti mezzi per competere fino alla fine in campionato e in Europa.

Uno dei nomi più caldi è Skriniar, ma ci sono diverse incertezze per lo slovacco. Altri intrecci, oltre al difensore, portano poi in direzione del Psg, ma, per il prossimo futuro, un addio ai francesi potrebbe aprire nuove prospettive e un fronte completamente nuovo per Giuntoli.

Campos all’Arsenal, Giuntoli prepara il mercato della Juventus: trittico da urlo dai ‘Gunners’

Sotto la Torre Eiffel, è direttore sportivo Luis Campos, con il quale il dt bianconero vanta ottimi rapporti. Ma il suo rapporto con il Psg potrebbe concludersi e per lui esserci una nuova sfida professionale, all’Arsenal.

Il contratto di Campos con il Psg è in scadenza a giugno, ma potrebbe non essere rinnovato. E i ‘Gunners’ stanno sondando la possibilità di portarlo a Londra. Ecco dunque che se ciò avvenisse, Giuntoli potrebbe imbastire, con il suo omologo, una serie di interessanti operazioni, prelevando dal club di Arteta calciatori che tornerebbero molto utili. La Juventus potrebbe così avere una corsia preferenziale per Kiwior, tornare a parlare di Gabriel Jesus già seguito in passato, oppure concordare un colpo low cost nella figura di Trossard, in scadenza nel 2026.