Svolta societaria improvvisa: l’ex Milan come Direttore sportivo

Decisione presa e cambio importante nell’organigramma del club. Ecco tutti i dettagli e le nuove mansioni

Svolta societaria improvvisa in Serie A. Arriva il nuovo Direttore sportivo, manca soltanto l’annuncio ufficiale ma la scelta è stata fatta.

Dal settore giovanile alla prima squadra, Mauro Bianchessi sta per compiere il grande salto. Meritato, meritatissimo direbbe qualcuno. E giustamente, visto che la carriera del 60enne di Crema parla per lui. Una carriera vissuta nelle retrovie, a scovare talenti e a costruire squadre giovanili.

Al Monza dal 1° luglio 2003 come Coordinatore del settore giovanile, a breve Bianchessi sarà nominato Direttore sportivo della prima squadra. Coadiuvato dall’ex attaccante Sergio Floccari, lavorerà a stretto contatto con l’Ad Adriano Galliani. Non una novità, visti i suoi dieci anni al Milan come responsabile scouting, con focus sulle giovanili rossonere.

Quello di gennaio sarà, quindi, il primo calciomercato di Bianchessi da Ds del Monza. Prenderà il posto di Michele Franco. La finestra cosiddetta ‘di riparazione’ potrebbe essere molto importante, se non decisiva per la salvezza della formazione di Nesta. Il tecnico romano avrà bisogno di qualche rinforzo per provare ad evitare la retrocessione in Serie B. Maldini e compagni sono attualmente ultimi in classifica con 8 punti, insieme al Venezia di Eusebio Di Francesco. Il quart’ultimo posto, però, dista appena due lunghezze.

Monza, Bianchessi promosso a Direttore sportivo: Modesto rimane come consulente per il calciomercato

Nella sua carriera nei settori giovanili, Bianchessi ha vinto molto e ‘scoperto’ tanti calciatori affermatosi poi ad alti livelli. Da Calabria a Gigio Donnarumma, da Bellanova a Gabbia passando per Locatelli.

È da sempre un professionista che gode di grande stima e massima fiducia, in particolare di quella di Adriano Galliani, il quale lo ha scelto per aiutarlo nella gestione quotidiana della squadra e, soprattutto, per rafforzare una rosa con diversi buchi dopo l’ottimo lavoro svolto per la valorizzazione del settore giovanile del Monza.

E François Modesto? Il dirigente francese proseguirà a lavorare per il Monza, nello specifico per il mercato dei brianzoli, in qualità di consulente. Ieri sera Galliani e Modesto erano insieme al ‘Meazza’, dove è andata in scena la sfida di Nations League tra Italia e Francia. Possibile si siano intrattenuti con Marotta e Ausilio per Daniel Maldini, il gioiello del Monza nel mirino anche dell’Inter.