Marotta e Ibrahimovic, derby in tribuna per Italia-Francia: c’è un osservato speciale

Gli uomini mercato dell’Inter e l’ex fuoriclasse svedese, ora dirigente del Milan, presenti a San Siro per il big match di Nations League

Meazza sold out per Italia-Francia, entrambe qualificate ai quarti ma che si giocano il primo posto nel girone di Nations League nella fredda serata meneghina.

Tanti volti noti presenti per la super sfida del Meazza, ad iniziare dalla dirigenza dell’Inter presente in blocco in tribuna: oltre al presidente Marotta, ci sono anche il Ds Ausilio e il braccio destro Baccin. Fari puntati ovviamente sui calciatori nerazzurri in campo: Bastoni, Dimarco, Frattesi e Barella tra gli Azzurri, Thuram invece nello scacchiere di Deschamps. In panchina invece nella selezione francese c’è Pavard. Derby sugli spalti per Italia-Francia, dove per il Milan è presente Zlatan Ibrahimovic: il dirigente rossonero, prima di salire in tribuna, è stato fermato da diversi appassionati per scattare delle foto.

Calciomercato Inter, gli occhi su Maldini nella notte di San Siro

Gli occhi di ‘Ibra’ Saranno puntati ovviamente su Maignan, che difende i pali della nazionale francese, mentre Theo Hernandez non è al meglio della condizione e non figura tra i titolari.

Presente al Meazza, inoltre, anche altre personalità di spicco come l’ex bandiera rossonera Paolo Maldini: il figlio Daniel inizialmente parte dalla panchina e sarà l’osservato speciale anche della dirigenza dell’Inter. Sul figlio d’arte in forza al Monza, il Milan conserva una percentuale di rivendita del 50%. Maldini piace inoltre alla Juventus, presente a Milano con il Dt Giuntoli. A seguire il match, tra gli altri, anche l’ex tecnico della Roma De Rossi e i vertici della Federazione e della Lega Serie A (Gravina, Casini e De Siervo).