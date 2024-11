La Juve mastica amaro: Douglas Luiz delude e Rabiot si fa rimpiangere da Giuntoli

Il centrocampista francese protagonista a San Siro contro l’Italia, sotto gli occhi del dirigente della Juventus

La Francia stende l’Italia nella super sfida di Nations League e supera gli Azzurri in vetta al girone in vista dei quarti di finale in programma il prossimo marzo.

Il grande protagonista della serata di San Siro è senza dubbio Adrien Rabiot, ‘vecchia’ conoscenza del calcio italiano e autore di una doppietta che ha messo al tappeto la nazionale di Spalletti. L’ex centrocampista della Juve, adesso al Marsiglia, dopo soltanto due minuti ha trafitto Vicario per il vantaggio dei francesi, mentre nella ripresa sempre di testa ha concesso il bis che ha blindato il risultato in favore dei ‘Galletti’. Un Rabiot in grande spolvero, proprio sotto gli occhi di Cristiano Giuntoli che era presente al Meazza per assistere al match tra Italia e Francia. ‘Cavallo Pazzo’ si è fatto rimpiangere da Dt della Juventus, dopo un’estate turbolenta e l’addio alla ‘Vecchia Signora’ a parametro zero. Rabiot, corteggiato anche dal Milan in Italia, non ha accettato l’offerta di rinnovo e dopo cinque stagioni ha lasciato la Continassa.

Calciomercato Juventus, Rabiot rimpianto di Giuntoli: l’ex bianconero torna protagonista con la Francia

Giuntoli e i dirigenti bianconeri mettevano sul piatto una proposta in linea con l’ultimo ingaggio del francese dopo il prolungamento dell’estate 2023, ovvero intorno agli 8 milioni di euro tra parte fissa e bonus per altre tre stagioni.

Rabiot e la mamma-agente hanno però declinato il contratto messo sul tavolo dalla Juve, preferendo ripartire con una nuova avventura. Il classe ’95 ex PSG ha faticato comunque per trovare un’altra sistemazione, accettando alla fine la corte del Marsiglia a metà settembre. Accordo biennale con l’Olympique fino al 2026, a cifre più basse rispetto agli emolumenti percepiti a Torino: 3,5 milioni il primo anno e stipendio che andrà a salire nella seconda stagione. Rabiot (uscito sorridente e senza rilasciare dichiarazioni dal Meazza) in poco tempo si è guadagnato un ruolo di primo piano nello scacchiere di De Zerbi e riconquistato il posto in nazionale, ricompensando il Ct Deschamps con la doppietta decisiva contro l’Italia.

Giuntoli avrà masticato un po’ amaro dopo la super prestazione del francese, in contrasto con il momento invece che sta vivendo a Torino uno dei suoi sostituti: Douglas Luiz. Il brasiliano ex Aston Villa, sbarcato sotto la Mole per 50 milioni di euro, è un flop finora in bianconero e sta facendo rimpiangere appunto Rabiot. E chissà che la prossima estate non tornino d’attualità le sirene per un possibile ritorno del ‘Duca’ in Serie A…