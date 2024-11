PAGELLE E TABELLINO ITALIA-FRANCIA 1-3: gigante Rabiot, Retegui invisibile

Voti, top e flop della super sfida del Meazza, valevole per la fase a gironi di Nations League. Scatenato l’ex centrocampista della Juventus, agli Azzurri non basta Cambiaso

L’Italia crolla contro la Francia e manca il primo posto nel girone di Nations League nel big match di San Siro, che vedeva comunque entrambe le nazionali già qualificate per la prossima fase.

La selezione di Deschamps approfitta della serata di grazia di Rabiot: l’ex Juve trafigge per due volte di testa Vicario, in campo vista l’indisponibilità di Donnarumma. Malissimo la squadra di Spalletti, con Cambiaso che predica nel deserto. Non basta la rete dello juventino, Retegui è un fantasma al Meazza. Nella Francia in evidenza anche l’ex Roma Digne e l’attuale centrocampista giallorosso Kone.

ITALIA

Vicario 5

Di Lorenzo 5,5

Buongiorno 5

Bastoni 5,5

Cambiaso 7 (78′ Maldini SV)

Frattesi 5 (67′ Raspadori 5,5)

Locatelli 5 (67′ Rovella 6)

Tonali 5

Dimarco 6,5 (82′ Udogie SV)

Barella 5,5

Retegui 4,5 (67′ Kean 5,5)

CT Spalletti 5

TOP Italia: Cambiaso 7 – Freddissimo sul cross di Dimarco nel correggere in rete e riaprire momentaneamente la contesa. Sfiora la doppietta personale con un’altra discesa nella ripresa: jolly e punto fermo anche in Nazionale dopo l’ottimo rendimento con la maglia della Juventus.

FLOP Italia: Retegui 4,5 – Tocca una manciata di palloni e non spaventa mai Maignan. La garra non manca, però è invisibile dentro l’area dei ‘Galletti’. Come in Belgio resta all’asciutto: bomber spuntato in azzurro.

FRANCIA

Maignan 6,5

Kounde 6 (82′ Pavard SV)

Konate 6,5

Saliba 6,5

Digne 7,5

Guendouzi 6,5

Kone 7

Rabiot 8

Nkunku 6,5

Thuram 6,5 (78′ Barcola SV)

Kolo Muani 6

CT Deschamps 7,5

TOP Francia: Rabiot 8 – Giganteggia in area avversaria e in mediana, quasi facendosi rimpiangere dalla Juve sotto gli occhi di Giuntoli. Doppia incornata letale: prima anticipa Buongiorno, nella seconda occasione invece l’ex compagno Locatelli. Notte da ricordare e che consegna alla Francia il primato nel girone. Duca.

FLOP Francia: Kolo Muani 6 – Si sacrifica nella fase di non possesso, mentre sulla trequarti italiana è il meno brillante del tridente di Deschamps. Il minutaggio basso al Paris Saint-Germain certamente non lo aiuta.

Nations League, il tabellino di Italia-Francia: Digne pennella, Cambiaso predica nel deserto

ITALIA FRANCIA 1-3

2′ e 66′ Rabiot; 33′ aut. Vicario; 35′ Cambiaso (I)

Italia (3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso (78′ Maldini), Frattesi (67′ Raspadori), Locatelli (67′ Rovella), Tonali, Dimarco (82′ Udogie); Barella; Retegui (67′ Kean). A disposizione: Meret, Comuzzo, Gatti, Okoli, Savona, Pisilli. Commissario tecnico: Spalletti

Francia (4-3-3): Maignan, Kounde (82′ Pavard), Konate, Saliba, Digne; Guendouzi, Kone, Rabiot; Nkunku, Thuram (78′ Barcola), Kolo Muani. A disposizione: Samba, Chevalier, Upamecano, Kone, Zaire-Emery, Olise, Coman, Theo Hernandez. Commissario tecnico: Deschamps

Arbitro: Vincic (Slovenia)

VAR: Obrenovic (Slovenia)

Ammoniti: Frattesi (I), Kolo Muani (F), Guendouzi (F)

Espulsi: –

Note: recupero 1’e 4′; spettatori 68.158