Douglas Luiz è un caso: per la Juventus un’altra doccia gelata

Ultime notizie su Douglas Luiz non positive per il club bianconero: ancora una volta il brasiliano al centro del dibattito e non in positivo

La Juventus può accogliere con una certa positività il bilancio del primo terzo di stagione, per i risultati ottenuti tra campionato e coppa. E’ una squadra per certi versi ancora in costruzione e in rodaggio, ma qualcosa delle idee di Thiago Motta si sta vedendo. Anche se ci sono degli aspetti negativi, come il grande numero di infortuni e il fatto che non tutti i nuovi acquisti abbiano dato fin qui un apporto significativo. Tra coloro che non si sono distinti in positivo sicuramente c’è Douglas Luiz.

Il centrocampista brasiliano era arrivato a Torino con un certo carico di aspettative, visto anche l’investimento per prelevarlo dall’Aston Villa. Ma non è di fatto riuscito ad ambientarsi nel modo giusto, tra poche presenze, per di più dalla panchina, segnate anche da alcuni errori marchiani. Per il momento, oltretutto, Douglas Luiz è anche fuori per infortunio da qualche settimana. Si lavora per il suo rientro per la sfida con il Milan, dopo la sosta, ma non è detto che sia a disposizione.

Juventus, dall’Aston Villa dicono no al ritorno di Douglas Luiz

Sulle nostre pagine, avevamo raccontato della delusione nell’ambiente bianconero per il centrocampista verdeoro. Con l’eventualità di un ritorno di Douglas Luiz in prestito all’Aston Villa, per ritrovare minutaggio e autostima e non depauperare l’investimento. Ma in Inghilterra non vedrebbero di buon occhio questa ipotesi.

Sul sito ‘Astonvillanews’, infatti, Bryan King, ex scout del club di Birmingham, infatti, riferisce che il ritorno di Douglas Luiz a suo avviso non sarebbe particolarmente utile al club. Non soltanto. Secondo lui potrebbero anche esserci dei problemi “dietro le quinte”, alludendo forse a dinamiche interne di spogliatoio.

Dunque, la Juventus dovrà valutare eventualmente altre piste, se vorrà pensare a una cessione del brasiliano. Oppure continuare a insistere su di lui e creare i presupposti per integrarlo, finalmente, nella squadra di Thiago Motta.