Flop Douglas Luiz: la Juventus ha il piano per sostituirlo subito

Douglas Luiz la principale delusione del mercato della Juventus, per i bianconeri si fa largo l’idea di rimpiazzarlo a gennaio con un altro innesto a centrocampo: la strategia

Clinicamente guarito, dal problema fisico accusato nel riscaldamento precedente la partita di Champions League con lo Stoccarda, ma ugualmente escluso dalla trasferta della Juventus in casa dell’Udinese. Ormai, Douglas Luiz per i bianconeri sta diventando un caso conclamato.

E’ stato un acquisto piuttosto importante e pubblicizzato, quello del brasiliano dall’Aston Villa. Operazione importante a livello tecnico e finanziario per il club torinese, ma dal suo arrivo alla Continassa sono iniziati subito i problemi. Ritardi nella preparazione atletica e tattica, la sensazione fin da subito che non fosse così semplice trovargli un posto nello scacchiere di Thiago Motta. E infatti, le sue apparizioni in campo non sono state memorabili, tutt’altro. Anzi, in qualche caso, il suo ingresso ha causato soltanto guai, come con il Lipsia e con il Cagliari.

I dubbi sulle sue condizioni fisiche e sulla sua utilità alla Juventus attuale, dunque, iniziano a rincorrersi e gli indizi sul clamoroso flop si accumulano. Tanto che non sarebbe un’utopia immaginare un club bianconero con la necessità di correre ai ripari anche a centrocampo, sul mercato di gennaio, oltre agli acquisti obbligatori tra la difesa e l’attacco.

Douglas Luiz di ritorno all’Aston Villa: la Juventus pesca il rimpiazzo in Serie A

E’ sicuramente un tema di discussione su cui Thiago Motta e Giuntoli si staranno confrontando in questi giorni. E’ anche vero che la Juventus, però, ha investito, economicamente, molto su Douglas Luiz e non può permettersi di riflettere su di lui a cuor leggero.

Per cercare di fargli recuperare minutaggio, autostima e smalto, la Juve potrebbe valutare un ritorno in prestito all’Aston Villa, in un ambiente che conosce bene e dove è apprezzato. Per poi cercare in Serie A un suo plausibile sostituto. Qualche giorno fa, tra le fila del Parma, ha impressionato Bernabé, che come tipo di centrocampista potrebbe essere più affine alle idee di Motta. Ma non sarà facile convincere i gialloblù ad aprire a una cessione a condizioni di favore, visto che economicamente la Juve non potrà permettersi spese folli in inverno. In più, sul giocatore, c’è anche l’Inter. Ma vale la pena di considerare anche questa, tra le possibili priorità bianconere.