L’assist di Skriniar alla Juventus: ma c’è un problema per Giuntoli

Il difensore slovacco ex Inter è uno dei papabili a gennaio per rinforzare la difesa bianconera dopo i gravi infortuni di Bremer e Cabal

La Juventus al lavoro per rinforzare il pacchetto difensivo, dopo la nuova mazzata arrivata dall’infermeria con il grave infortunio rimediato con la Colombia da Cabal.

L’ex Verona, al pari di Bremer, resterà ai box per il resto della stagione dopo la lesione al legamento crociato del ginocchio che lo costringerà a diversi mesi lontano dai campi di gioco. Una doppia tegola pesantissima per Thiago Motta, che in attesa della riapertura del mercato dovrà studiare nuove soluzioni per sistemare il pacchetto arretrato. Il Dt Giuntoli non è intenzionato a pescare dalla lista degli svincolati ed è proiettato quindi verso la finestra invernale dove sono diversi i nomi al vaglio della dirigenza della Continassa.

Calciomercato Juventus, Skriniar resta in prima fila: il PSG detta le condizioni

Tra tutti spicca Milan Skriniar, che al Paris Saint-Germain sta avendo poco spazio nelle rotazioni in panchina del tecnico Luis Enrique. Lo slovacco è una riserva di lusso a Parigi e cerca quindi maggiore spazio per la seconda parte di stagione.

Skriniar – come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – avrebbe aperto alla cessione e strizza l’occhio alla Juventus. Lo scoglio da superare però è l’oneroso ingaggio del giocatore, che attualmente guadagna 10 milioni di euro netti sotto la Tour Eiffel nel contratto fino al 2027 stipulato dopo l’addio a parametro zero all’Inter nell’estate 2023. Al momento il PSG non sarebbe disposto a coprire parte dell’ingaggio fino a giugno e inoltre preferirebbe un’operazione a titolo definitivo e non temporanea. Su Skriniar comunque non avrebbe drizzato le antenne solo la Juve, visto che il 29enne difensore sarebbe stato sondato anche da società inglesi, tedesche e dai ricchissimi club dell’Arabia Saudita.

Giuntoli potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con il collega dei parigini Campos, ma la trattativa non si preannuncia facile nonostante l’apertura di Skriniar. Sul taccuino della Juventus, oltre a Skriniar, restano diversi profili per rimpolpare la difesa di Thiago Motta e specialmente Kiwior, Dragusin (sempre in prestito rispettivamente da Arsenal e Tottenham) e la soluzione low cost Ismajli dall’Empoli.