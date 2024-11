Squalifica Sinner, annuncio importantissimo poco fa: tifosi al settimo cielo

Arriva un super annuncio su Jannik Sinner e la sua squalifica: grande notizia dalle ATP Finals di Torino per il super tennista altoatesino

Ancora una vittoria, per rendere netto e schiacciante il suo passaggio del turno verso le semifinali delle Nitto ATP Finals di Torino. Jannik le aveva conquistate prima ancora di giocare, e battere in due set, Medvedev, ma l’azzurro ha deciso che anche in Italia vuole dominare. E allora nessun passo falso, nessun momento di distrazione: accesso al prossimo turno meritatissimo.

Due set per spazzare via il rivale con un 6-3, 6-4 che lascia pochissimo spazio ad ogni tipo di replica. Ora Jannik aspetta di conoscere il suo rivale, che potrebbe essere Carlos Alcaraz. Lo spagnolo giocherà in giornata la sua gara contro Zverev, colui che lo ha superato nella classifica ATP. Lo spagnolo, nonostante un momento non brillantissimo, resta uno degli avversari più ostici storicamente per Sinner.

E’ stato lo stesso Medvedev a confermarlo, nella conferenza stampa in seguito alla sconfitta con l’altoatesino: “Ha perso raramente quest’anno, se vuoi vincere un titolo prima o poi dovrai affrontarlo. Batterlo non è semplice, in tanti ci provano e in tanti falliscono. L’unico che ci riesce è Carlos. Come ho detto dopo l’Arabia Saudita in questo momento è uno dei migliori giocatori che abbia mai affrontato. Ho giocato contro i big 4 quando erano un po’ più avanti negli anni e forse la velocità non era la stessa”.

Sinner, la splendida notizia da Torino: i tifosi sorridono

Grandi elogi, dunque, per il numero 1 al mondo, che tornerà in campo sabato 16 novembre alle 20.30. Tutto pronto, dunque, per fare ancora il tifo nei confronti del 23enne, che intanto sembra aver recuperato il sorriso.

Nonostante un anno di successi e soddisfazioni, il caso doping ha anche attanagliato a lungo il nostro Sinner, che si è espresso così in conferenza stampa dopo il suo successo su Medvedev: “In questo momento sento meno lo stress visto che abbiamo già affrontato tre udienze e in tutti e tre i casi sono state positive. Ovviamente non è la posizione nella quale mi vorrei trovare ma continuerò a lavorare con tutti come ho già fatto in passato e poi vedremo cosa succede. Ma in questo momento mi sento molto ottimista su quello che succederà”.

Capitolo non ancora chiuso, ma mente sgombra per Jannik, che potrà concentrarsi, almeno in questo finale di 2024, sul torneo di Torino e sulla possibilità di vincere finalmente in Italia ad altissimi livelli.