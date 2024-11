Svolta Morata, la verità sull’infortunio: l’annuncio in vista di Milan-Juve

Arrivano novità importanti legate alle condizioni dell’attaccante spagnolo, che si trova in ritiro con la sua Nazionale

La convocazione di Alvaro Morata in Nazionale non aveva per nulla reso felice il Milan e Paulo Fonseca. Per il tecnico portoghese era inspiegabile che l’attaccante venisse convocato dopo il trauma cranico che gli ha impedito di saltare il match di Cagliari.

D’altronde per i medici l’ex Atletico Madrid avrebbe dovuto seguire un protocollo che lo avrebbe portato fuori dai campi di calcio per dieci giorni. Alvaro Morata, però, potrebbe giocare già venerdì sera a Copenhagen contro la Danimarca. L’annuncio è stato dato dallo stesso calciatore. Il centravanti, premiato da Marca come miglior marcatore della Liga 2023-2024, è tornato a parlare così del problema che ha fatto spaventare tutti i tifosi del Milan: “Grazie a Dio è stato tutto uno spavento, riprenderò a segnare anche di testa. Ora va tutto bene, spero di giocare già con la Danimarca”.

Milan, Morata vede la Juventus: Fonseca incrocia le dita

I tifosi del Milan possono dunque esultare in vista della sfida che opporrà il Diavolo alla Juventus il prossimo 23 novembre. A San Siro, quindi, arriverà la sua ex squadra per un match davvero speciale.

Ora Paulo Fonseca e tutto il mondo rossonero incrociano le dita e sperano che Morata giochi il meno possibile con le Furie Rosse in Nations League. Il Commissario tecnico della Spagna, De La Fuente, aveva lasciato intendere che Morata, se fosse stato bene, avrebbe disputato solo una partita. E’ probabile dunque che contro la Danimarca rimanga in panchina, per poi giocare lunedì sera a Tenerife contro la Svizzera.

Martedì, dunque, lo spagnolo farà ritorno a Carnago, al centro sportivo di Milanello, e da mercoledì si allenerà con la squadra per iniziare a preparare la partita di San Siro valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Il suo primo lavoro in gruppo, dopo il trauma cranico, però, è avvenuto quest’oggi, ovviamente con la Spagna, dopo che i nuovi accertamenti a cui si è sottoposto hanno dato risultati soddisfacenti.