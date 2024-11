Dragusin alla Juventus, Romero stravolge i piani di Giuntoli

Si pensa anche all’ex Genoa per la difesa, ma Ancelotti rovina i piani di Giuntoli: l’intreccio che lascia a mani vuote i bianconeri

Un difensore, anzi meglio due. La Juventus è costretta a raddoppiare considerato l’infortunio di Cabal che si è andato ad aggiungere a quello di Bremer, togliendo a Thiago Motta due soluzioni per il reparto arretrato.

Gli esami cui si è sottoposto il colombiano hanno confermato i timori della vigilia: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e stagione praticamente finita. Ora toccherà a Giuntoli garantire al proprio allenatore un doppio acquisto in difesa in modo da non avere gli uomini contati come in questo momento.

Tanti i nomi vagliati dal Football Director bianconero: da va da Milan Skriniar, in uscita dal Paris Saint-Germain, alla possibilità di riportare in Italia Kiwior. Altro possibile nome, sempre ex Serie A, è Radu Dragusin, attualmente al Tottenham dopo che il Genoa lo aveva acquistato proprio dalla Juventus. Nei giorni scorsi Calciomercato.it vi ha raccontato che la pista Dragusin per i bianconeri non è semplice ed a complicare ulteriormente le cose ci si mette anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Calciomercato Juventus, Romero allontana Dragusin

Come la Juventus anche le ‘merengues’ hanno la necessità di intervenire nel reparto arretrato dove mancherà per tutta la stagione Militao.

La società spagnola ha puntato anche lei gli occhi sul Tottenham, ma non per Dragusin: come riportato da ‘Football Insider’ c’è Cristian Romero, altro ex Juve, nel mirino del Real Madrid. Il difensore argentino è tentato dall’idea di sbarcare nella Liga e vestire la maglia di uno dei club più importanti al mondo e questo potrebbe stravolgere i piani del Tottenham e della Juventus.

Se Romero al Real Madrid dovesse diventare una idea concreta, ecco che gli Spurs dovrebbero intervenire in difesa e cambiare le loro strategie. Con Dragusin che già ora non spinge per lasciare il Tottenham, l’eventuale addio dell’argentino renderebbe di fatto ancora più complicata la cessione del difensore rumeno con la Juve che dovrebbe inevitabilmente puntare su altri profili per rinforzare la retroguardia di Thiago Motta.