Juventus, tegola Cabal: l’esito UFFICIALE degli esami e i tempi di recupero

Per la formazione bianconera brutte notizie dall’area medica: l’infortunio del difensore colombiano è quello più temuto

Il responso è quello temuto: dopo Bremer, la Juventus dovrà fare a meno anche di Cabal per diversi mesi.

Il colombiano questa mattina ha effettuato ulteriori controlli per capire l’entità dell’infortunio che si è procurato in Nazionale e i risultati sono una vera tegola per i bianconeri. “Nella giornata di oggi il giocatore Juan Cabal è stato sottoposto, presso il J|medical, ad approfondimenti diagnostici – si legge nel comunicato della società piemontese – che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Cabal nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico”.

Per l’ex Verona lo stesso infortunio accorso a Bremer contro lo Stoccarda e quindi stessi tempi di recupero: per il 23enne la stagione può già considerarsi conclusa visto che serviranno almeno sei mesi per una completa guarigione e servirà procedere poi con cautela per il ritorno in campo.

Juventus, infortunio Cabal: le mosse sul mercato

Confermati quindi i timori pre-esami per il colombiano che non potrà essere a disposizione di Thiago Motta per il resto della stagione. Una doppia assenza che costringerà Giuntoli ad intervenire in sede di calciomercato a gennaio.

Già dopo l’infortunio di Bremer, le indicazioni del Football Director erano improntate ad un intervento necessario in difesa, ora è probabile che i rinforzi per il reparto arretrato siano due. I nomi da tenere in considerazione sono quelli che ormai da settimane girano in orbita bianconera. Da Kiwior a Dragusin, senza dimenticare l’ex Inter Skriniar ormai fuori dai piani di Luis Enrique al Paris Saint-Germain.

Almeno un acquisto dovrà essere impostato nel minor tempo possibile, in modo da consentire a Motta di poter contare su un nuovo difensore fin dall’inizio della sessione di calciomercato. Fino ad allora però il tecnico dovrà arrangiarsi con i difensore rimasti a sua disposizione con solo tre centrali a disposizione e la necessità di dare un maggior minutaggio al giovane Jonas Rouhi che in questa stagione ha tre presenze in prima squadra.