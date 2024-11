Penalizzazione di 3 punti, l’ex dirigente rivela: “Sentenza entro fine anno”

La decisione sulla penalizzazione è ormai imminente: l’annuncio dell’ex dirigente e tutti gli aggiornamenti sulla vicenda. Tifosi in apprensione

È il giorno di Ranieri in casa Roma. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, nelle ultime ore i Friedkin hanno accelerato sul nuovo allenatore. La scelta è ricaduta sul grande ex, Claudio Ranieri, ritenuto come il miglior traghettatore possibile per risollevare la stagione finora da incubo dei giallorossi.

Sono stati giorni decisivi per il presente e futuro della Roma e lo saranno anche in casa Everton, l’altro club prelevato di recente dalla famiglia Friedkin. La società di Liverpool attende infatti una nuova udienza e sarebbe nuovamente a rischio penalizzazione di 3 punti in Premier League. L’ex dirigente dei Toffees, Keith Wyness, ha affermato che una possibile nuova udienza dovrebbero arrivare prima del nuovo anno. Intervenuto nel corso del podcast “Inside Track” di ‘Football Insider’, l’ex dirigente, CEO dell’Everton tra il 2004 e il 2009, ha parlato della situazione del club inglese in vista della nuova sentenza.

Everton, rischio nuova penalizzazione: l’annuncio dell’ex dirigente del club di proprietà Friedkin

“Mi aspettavo di avere già una data e penso che la otterremo a breve. In caso contrario, sarà all’inizio del nuovo anno”, ha annunciato Wyness. “La scadenza per la penalizzazione di punti e le udienze in sospeso è il 24 maggio dell’anno prossimo: tutto questo dovrebbe essere fatto ed annunciato molto prima di quella data. Spero che ciò possa avvenire relativamente in fretta”.

L’Everton, già penalizzato nella passata stagione per ben 10 punti, stavolta dovrebbe cavarsela senza penalizzazioni in Premier League. L’ex dirigente, infatti, ha affermato: “Non credo che questa udienza finirà con una detrazione di punti. Questi sono i revisori dei conti contro la Premier League e potrebbe trattarsi di istruire i giudici sui fatti del caso. Non sono a conoscenza dei dettagli, ma tendo a pensare che la questione possa essere risolta senza decurtazione di punti”. Sono dunque settimane decisive per i Friedkin anche sul fronte Everton.