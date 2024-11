DIRETTA | Roma, oggi è il giorno di Claudio Ranieri: incontro a Londra

Scelto l’erede di Ivan Juric dopo l’esonero: oggi giornata decisiva. Tutte le news in tempo reale sulla panchina giallorossa

Nelle scorse ore si è registrata una decisa accelerata per la scelta del nuovo allenatore della Roma: il grande ex Claudio Ranieri in pole per tornare sulla panchina giallorossa.

Gli aggiornamenti in tempo reale di Calciomercato.it sulla panchina della Roma.

LIVE

07:45 Le prime mosse di Claudio Ranieri: Hummels, Dybala e Dovbyk Le prime mossa tattiche che potrebbe mettere in campo il prossimo allenatore della Roma, Claudio Ranieri.

07:32 Roma, Ranieri non solo traghettatore Per Claudio Ranieri si profila un futuro in giallorosso: Dan Friedkin, infatti, starebbe valutando di affidargli anche l’incarico di direttore tecnico della Roma a partire dalla stagione 2025/2026.