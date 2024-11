Roma, Ranieri verso la firma: tutti i dettagli | CM.IT

L’allenatore di Testaccio vicino al ritorno in giallorosso: in viaggio verso Londra per concludere la trattativa

Schizzano verso l’alto le probabilità che Claudio Ranieri sia il nuovo allenatore della Roma. Viaggio a Londra per l’allenatore di Testaccio che ha già dato massima disponibilità e firmerebbe fino a giugno.

La scelta dei Friedkin dopo l’esonero di Juric è ricaduta sull’esperto tecnico che ha già guidato la formazione giallorossa e conosce molto bene l’ambiente. Il suo nome è anche quello invocato dai tifosi, consapevoli che serve qualcuno che non abbia la necessità di conoscere calciatori e club prima di imporre le proprie idee.

Dopo tanti profili presi in considerazione, da Mancini ad Allegri passando per Montella, la ‘caccia’ al nuovo tecnico della Roma sembra essersi indirizzata su Ranieri. Il tecnico di Testaccio ha dato da tempo la propria disponibilità a tornare in panchina con i giallorossi, per salvare una stagione che finora è stata particolarmente deludente.

Roma, Ranieri verso il ritorno: i dettagli dell’accordo

Ranieri alla fine dello scorso campionato aveva annunciato l’intenzione di non allenare più squadre di club, ma ha aperto subito al ritorno alla Roma.

Contratto fino al termine della stagione e la missione di far risalire la classifica alla squadra giallorossa con la volontà di rilanciare Hummels e di dare spazio in attacco alla D&D: Dovbyk e Dybala.