Le prime due mosse di Ranieri: da Hummels a Dybala-Dovbyk, come giocherà la Roma

Il tecnico ex Cagliari va verso la firma con la società giallorossa e arrivano indiscrezioni su come ha intenzione di cambiare la squadra

La Roma si affida a Claudio Ranieri per uscire dal pantano. Dopo l’esonero di Juric arrivato domenica sera, al fischio finale della partita persa contro il Bologna, la società giallorossa si è presa del tempo per decidere il nuovo allenatore.

Diversi i profili che sono stati vagliati, anche molto diversi tra di loro. Da Mancini ad Allegri, da Terzic a Montella che quest’oggi è stato uno dei nomi caldi. Quindi il ritorno al ‘passato’ con la scelta di affidarsi a chi ha a cuore la causa giallorossa: Ranieri è ad un passo dal ritorno sulla panchina capitolina. Ha dato fin da subito la propria disponibilità e aspettava solo la chiamata ufficiale della società.

Ora ci sarà un incontro a Roma per definire il tutto, intanto – stando a indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it – l’allenatore ha già le idee chiare su come far giocare la formazione fin dalla sfida contro il Napoli in programma al Maradona tra 10 giorni.

Come giocherà la Roma di Ranieri: interrogativo Soulé

La prima mossa di Ranieri da nuovo allenatore della Roma sarà di rilanciare Mats Hummels, tenuto fuori da Juric e con appena una presenza all’attivo per un totale di appena 23 minuti di gioco. Troppo pochi per chi appena lo scorso anno giocava la finale di Champions League ed allora il tecnico ha intenzione di affidarsi a lui per blindare la difesa.

Il centrale tedesco dovrebbe diventare uno dei titolari della squadra giallorossa che in avanti punterà sull’accoppiata Dybala-Dovbyk. Questa è l’intenzione di Ranieri, una scelta che fa nascere l’interrogativo su quel che accadrà a Soulé, uno dei colpi di mercato di quest’estate che finora non ha convinto.

Per l’ex Juventus potrebbe non essere facile ritagliarsi spazio in squadra, soprattutto se la volontà dell’allenatore di affidarsi alla Joya e all’ucraino sarà ripagata subito dai risultati. Avrà la possibilità di cambiare le carte in tavola a partire da giovedì quando ci sarà la ripresa degli allenamenti per la Roma. Dovrebbe essere il primo giorno del nuovo corso.