Nuova panchina per Allegri, l’ex compagno svela: “Vuole vincere la Champions”

Annuncio sul ritorno dell’allenatore ex Milan e Juventus. Le dichiarazioni sul futuro del tecnico toscano

Sono le ore del nuovo allenatore della Roma. Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, la scelta dei Friedkin è ricaduta su Claudio Ranieri.

Ieri sera il grande ex giallorosso è atterrato a Londra, dove nelle prossime ore incontrerà i Friedkin. Un appuntamento decisivo, al termine del quale potrebbe arrivare la fumata bianca col fatidico annuncio per il ritorno di “Sir Claudio” sulla panchina della Roma. Massimiliano Allegri, uno dei candidati in casa giallorossa, rimane così in attesa dopo la brusca separazione con la Juventus. Come anticipato su Calciomercato.it, infatti, il tecnico toscano chiedeva maggiori garanzie contrattuali e sul nome del prossimo CEO. Troppo complicato un suo arrivo immediato a Roma. Nel frattempo è arrivato un nuovo annuncio sul suo futuro.

Allegri, l’annuncio dell’ex compagno: “Vuole la Champions League”

In un’intervista rilasciata a ‘Tribalfootball.com’, l’ex compagno di Allegri ai tempi del Perugia, Marco Negri, ha svelato: “Penso che la sua prossima mossa potrebbe essere quella di allenare all’estero in un club europeo di alto livello. Ha un forte desiderio di competere per titoli importanti, in particolare la Champions League“.

“Abbiamo avuto una stagione fantastica insieme, vincendo la Serie B e guadagnando la promozione in Serie A. – ha concluso Negri – Già allora si poteva vedere il suo talento nel dettare il ritmo, organizzare la squadra e leggere la partita in anticipo. La sua carriera la dice lunga e mi congratulo con lui per i suoi successi”. Niente Roma per Allegri: l’allenatore aspetta ora una nuova chiamata dalle big, italiane e non solo.