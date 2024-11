Juventus, cessione già sicura: un’altra plusvalenza per Giuntoli

La Juventus potrà contare su un piccolo tesoretto da investire nel mercato in entrata: investimento ripagato per i bianconeri

Può guardare al futuro con ottimismo la Juventus: un investimento ben ripagato per il club bianconero che potrà disporre di un piccolo tesoretto da reinvestire sul mercato in entrata.

Da diversi anni, ormai, la Juventus può contare ogni stagione su un piccolo tesoretto di mercato per rinforzare la squadra in estate e non solo. Un tesoretto che il club bianconero riesce puntualmente a ricavare grazie alla valorizzazione e alla cessione di giovani giocatori – italiani e non – passati per la formazione Under 23 e che riescono quasi sempre a maturare, anche se in qualche occasione lontano da Torino per poi trasferirsi in altri lidi.

Una strategia societaria e di mercato che la scorsa estate ha permesso al direttore tecnico Cristiano Giuntoli di operare con una discreta forza in sede di mercato, portando alla corte di Thiago Motta diversi rinforzi come Teun Koopmeiners, Francisco Conceicao, Khéphren Thuram, Michele Di Gregorio, ma anche Douglas Luiz, Nico Gonzalez e altri giocatori che finora non hanno reso al massimo.

Calciomercato Juventus, nuovo tesoretto dal mercato

In vista dell’estate 2025, la Juventus potrà contare su altri fondi derivanti dalle cessioni di giocatori in esubero o che comunque non rientrano nei piani del club, pur avendo dimostrato il loro valore.

È il caso, ad esempio, di Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista classe 2000, in bianconero dal 2016, ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile bianconero, fino ad arrivare alla formazione Under 23. Poi ha vissuto le prime esperienze in prestito tra Perugia e Parma, ma ha iniziato a mettersi in mostra in particolar modo nella stagione 2022/2023, divisa tra Serie B e Serie A con le maglie di Sud Tirol e Salernitana.

Lo scorso anno, invece, è rimasto a Torino agli ordini di Massimiliano Allegri, trovando però poco spazio: ha chiuso la stagione con appena dieci gettoni di presenza tra campionato e Coppa Italia. La scorsa estate è passato in prestito al Venezia e con la maglia arancioneroverde sembra aver trovato la sua dimensione: partito titolare in 9 gare su 10 da quando è approdato in Laguna, ha già messo a referto due gol e un assist, imponendosi come elemento chiave della squadra di Eusebio Di Francesco.

Una plusvalenza già scritta per la Juventus, dato che nell’accordo col Venezia è stato inserito l’obbligo di riscatto dopo il primo punto ottenuto nel girone di ritorno a partire dal primo di febbraio, senza tener conto dell’eventuale permanenza o meno del Venezia in massima serie.

Di base, la Juventus andrà ad incassare 4,5 milioni di euro, ma se Hans Nicolussi Caviglia dovesse mantenere alti standard di rendimento, gli introiti potrebbero essere più sostanziosi. La Juventus, infatti, vanta anche il 10% sulla futura vendita.