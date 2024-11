Dal Bayern alla Juventus, Giuntoli prepara il colpo a sorpresa

Per il dirigente dei bianconeri c’è la necessità di rinforzare la retroguardia e dalla Germania potrebbe arrivare il rinforzo low cost

Cabal dopo Bremer. La Juventus ha ricevuto la notizia meno gradita ieri pomeriggio quando dalla Colombia sono arrivate le prime informazioni sull’infortunio del terzino ex Verona. Ginocchio ko, con possibile lungo stop e retroguardia bianconera ridotta sempre più al lumicino.

Thiago Motta già invocata l’arrivo di un nuovo difensore con l’infortunio di Bremer, ora diventa una necessità pressante che va colmata il prima possibile. Difficile ricorrere al mercato degli svincolati ed allora sarà necessario resistere un mese e mezzo e farsi trovare con gli accordi già belli pronti quando riaprirà il mercato.

Perché succeda ciò è fondamentale individuare il profilo giusto (o i profili, perché il ko di Cabal potrebbe aprire ad un secondo arrivo) ed evitare una lunga trattativa. Giuntoli guarda perciò agli esuberi delle big, quei calciatori che non hanno trovato spazio finora e che potrebbero essere più facilmente ceduti senza tirare troppo sul prezzo. Un’occasione potrebbe arrivare dalla Germania e precisamente dal Bayern Monaco: qui c’è un difensore che non ha praticamente mai visto il campo e potrebbe voler cambiare aria già in inverno.

Juventus, idea Dier: ecco i dettagli

Eric Dier è stato acquistato a zero dal Bayern Monaco, ma la sua esperienza in Germania si sta rivelando deludente. Appena 141 minuti giocati, distribuiti in sei presenze complessive, e la sensazione che Kompany non lo veda nel futuro del club.

Così, con il contratto in scadenza a giugno 2025, il difensore ex Tottenham potrebbe pensare ad un addio anticipato e la Juventus potrebbe farci un pensierino. Certo servirebbe che il club tedesco non alzi troppo le pretese e si accontenti di un piccolo risarcimento per l’addio di Dier, visto che a sei mesi dalla scadenza dell’attuale accordo un prestito non è ipotizzabile.

Nome da tenere in considerazione, magari come secondo acquisto da piazzare se anche per Cabal dovesse arrivare il verdetto più temuto, quello che pone fine alla sua stagione. Un caso nel quale la Juve potrebbe puntare ad una doppia aggiunta in difesa con Dier che sarebbe l’affare low cost da mettere a segno.