Ancelotti scippa la Roma: plusvalenza immediata

Le ultime di calciomercato coinvolgono il Real Madrid in ottica sessione di gennaio. Possibile affare coi Friedkin

Ancelotti è in bilico, a rischio esonero. A meno di sorprese, comunque, allenerà il Real Madrid non oltre il prossimo giugno. Florentino Perez ha già un accordo di massima col sostituto, ovvero Xabi Alonso. Ecco spiegati i no dello spagnolo nella scorsa primavera ai vari Bayern Monaco e Liverpool.

Questione allenatore a parte, un po’ come la Juventus anche il Real è atteso protagonista del prossimo calciomercato di gennaio. Anche alle ‘Merengues’ occorrerà almeno un difensore, visto il grave infortunio accorso a Militao.

Nella gara casalinga contro l’Osasuna, il brasiliano ha subito la rottura completa del legamento crociato anteriore con interessamento di entrambi i menischi della gamba destra. Per lui la stagione è finita in largo anticipo.

Il Madrid è così obbligato a intervenire nella sessione invernale, obiettivo un centrale pronto subito all’uso. In questi giorni sono stati fatti già tanti nomi, da Skriniar in uscita dal PSG e sulla lista della Juve, a quello clamoroso di Sergio Ramos.

Per lo spagnolo sarebbe un ritorno, una chiusura del cerchio prima di appendere le scarpette al chiodo. Ma per rimpiazzare Militao, il Real guarda pure in Serie A. Nello specifico in casa dell’ex di Ancelotti, la Roma, alle prese con l’ennesimo cambio di allenatore. Ranieri verso la firma.

Calciomercato Roma, il Real Madrid pensa anche a Ndicka per sostituire Militao

Secondo il giornalista francese Abdellah Boulma, il club vincitore dell’ultima Champions è interessato a Evan Ndicka. Il parigino è uno dei pilastri della Roma, con la quale quest’anno ha collezionato 15 presenze per un totale di 1.350′.

Legato alla società dei Friedkin fino a giugno 2028, Ndicka è stato preso a parametro zero nel luglio di un anno e mezzo fa. Ciò significa che la sua cessione permetterebbe ai capitolini di realizzare una plusvalenza.

Lié à l’AS Roma jusqu’en juin 2028, le défenseur Evan Ndicka (25 ans) suscite l’intérêt du Real Madrid 📌 — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) November 12, 2024

Nonostante ciò, vista la sua importanza servirebbe una proposta importante per strapparlo ai giallorossi.