Serie A, terremoto totale sulle panchine: esonero per Fonseca e altri tre

Paulo Fonseca torna a serio rischio, addio che si avvicina: come il tecnico del Milan altri tre possono salutare

Giorni di pausa nazionali piuttosto arroventati, in Serie A, nonostante la momentanea sospensione degli impegni in campo. Sono in corso infatti le riflessioni su diverse panchine. Il weekend ha già portato in dote gli esoneri di Gotti a Lecce e di Juric a Roma. E nei prossimi giorni potrebbe non essere finita qui.

Tante le situazioni da monitorare, a cominciare dal toto allenatore della Roma che sta entrando nel vivo e che coinvolge diversi nomi. Ci sono, come detto, diverse situazioni a rischio. Non può ancora dirsi al sicuro da brutte sorprese, ad esempio, Paulo Fonseca. Che di certo ha fatto registrare qualche miglioramento e ha concluso il recente ciclo di partite con una grande soddisfazione come l’impresa in Champions League in casa del Real Madrid, ma il Milan, in ogni caso, ancora non decolla in campionato. E se non dovesse fare risultato, al rientro dalla pausa, contro la Juventus, potrebbe già considerarsi fuori dal giro scudetto e con un ritardo forse già decisivo per la zona Champions.

Oltre a Fonseca, ci sono altri tecnici che stanno rischiando grosso e la cui posizione in panchina potrebbe essere definitivamente compromessa da un momento all’altro. La giostra degli esoneri, insomma, sembra stia entrando nel vivo.

Serie A, le quote dei possibili esoneri: Nesta e Di Francesco saltano prima di Fonseca

Gli scommettitori, come sempre, danno alcune importanti indicazioni in merito. Dall’andamento delle quote, si può ragionevolmente supporre quando i dirigenti perderanno la pazienza e diranno basta.

Per ora, il Monza ha confermato Nesta, ma potrebbe essere lui il prossimo a dire addio. Esonero entro fine 2024 quotato a 1.20 su Betflag, mentre la quota per l’esonero entro le prossime settimane di Di Francesco, a Venezia, è di poco superiore (1.35). Come detto, non può certo dormire sonni tranquilli Paulo Fonseca, quotato per l’addio entro il 31 dicembre a 1.75 su Snai. Occhio anche a Paolo Vanoli, sulla panchina del Torino, reduce da una brutta serie di ko: la quota nel suo caso si assesta a 1.85.