Juventus, follia allo Stadium dopo il derby: è successo di tutto

La Juventus si aggiudica il derby della Mole battendo il Torino, ma un gesto macchia una bella serata di sport

In campo c’è stata tanta correttezza nella sfida che la squadra di Thiago Motta si è aggiudicata con i gol di Weah e Yildiz, lo stesso purtroppo non è avvenuto fuori dal terreno di gioco.

In occasione dell’attesissimo Derby della Mole tra Juventus e Torino, disputato all’Allianz Stadium, si sono registrati deplorevoli episodi di vandalismo che hanno gettato una macchia sullo spettacolo visto in campo, dove i bianconeri si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Timothy Weah e di Kenan Yildiz tra primo e secondo tempo.

Al termine del match, infatti, alcuni tifosi del Torino assiepati nel settore ospiti a loro destinato, hanno lasciato dietro di sé scene di devastazione che sono rapidamente diventate virali grazie alla diffusione di immagini e video sui social network. In particolar modo, in queste ore circolano sul web immagini che mostrano danni vandalici in diversi punti del settore ospiti, dove si è scatenata un vero e proprio raid dopo il triplice fischio del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Juventus – Torino, follia e vandalismo dopo il derby

Numerosi seggiolini sono stati divelti e successivamente lanciati in campo, ma non solo: anche muri e bagni vandalizzati, con danni significativi alle strutture dello stadio.

L’atmosfera di tensione, che aveva già caratterizzato il match in campo, è così esplosa anche sugli spalti, dove alcuni tifosi del Toro hanno dato sfogo alla loro frustrazione in modo violento e incivile. Un segnale dell’evidente malumore dei supporter granata per la sconfitta nel derby e per il momento vissuto dalla compagine di Paolo Vanoli, con tanto di accesa contestazione nei confronti del patron e presidente Urbano Cairo (ieri regolarmente sugli spalti), ma che non giustifica un tale comportamento.