Milan, errore clamoroso: “È il più scarso della Serie A”

La partita tra Cagliari e Milan regala tantissime emozioni, ma non mancano le polemiche per alcune giocate

Delusione in casa Milan per la prova offerta sul campo del Cagliari dopo la serata di Madrid che aveva fatto pensare a una potenziale svolta della stagione.

La partita tra Cagliari e Milan è stata segnata da tantissimi episodi, tra gol sfiorati, reti annullate e giocate a dir poco apprezzabili. Ma in una gara con tanti gol non mancano chiaramente gli errori. Ne ha commessi diversi la squadra rossonera di Paulo Fonseca, messa in grande difficoltà da un coriaceo e intraprendente Cagliari, desideroso di conquistare punti importanti per la corsa salvezza.

Anche nel corso del primo tempo, chiuso in vantaggio dalla squadra di Paulo Fonseca grazie ai due gol di pregevole fattura di Rafael Leao, non sono mancate gravi disattenzioni da parte della compagine rossonera, protagonista di alcuni errori davvero grossolani che hanno permesso al Cagliari di trovare l’iniziale vantaggio e di sfiorare più volte il secondo gol prima dell’intervallo.

Cagliari – Milan, errore clamoroso: Pavlovic nel mirino dei tifosi

A inizio ripresa, però, il Cagliari ha trovato il gol del momentaneo 2-2 prima del nuovo vantaggio rossonero firmato da Tammy Abraham.

Un gol realizzato dal terzino destro classe ’99 e scuola Inter Gabriele Zappa, il quale aveva già trovato la rete – poi annullata per fuorigioco di Nicolas Viola – prima dell’intervallo. Un gol, quello del momentaneo pareggio della compagine di casa, nato dopo una incomprensione tra Fofana e Pavlovic.

Proprio quest’ultimo, difensore serbo classe 2001 arrivato la scorsa estate dal Salisburgo, è stato protagonista di una prestazione con molte sbavature che non hanno chiaramente fatto piacere ai tifosi rossoneri.

pavlovic non deve mai più giocare nei prossimi 3 mesi — cardinale porco (@CiauEngioier) November 9, 2024

ma dove va pavlovic mi sento male — ✌️ (@dello__98) November 9, 2024

togliete chukwueze e pavlovic vi prego — crii05 (@Crii05T) November 9, 2024

Ci siamo fatti goal da soli incredibili. L’errore è ancora di Pavlovic. Pellegrini in confronto è Beckenbauer — Noi non facciamo beneficenza (@GG230899) November 9, 2024