La Juve cala il poker e nuovo Rabiot: adesso servono 16 milioni

Nome nuovo sul taccuino di Giuntoli e della dirigenza della Juventus per il centrocampo: i bianconeri lo hanno osservato nell’ultima partita

La Juventus prepara il derby contro il Torino, dopo l’1-1 con tanti rimpianti nella sfida di Champions League in casa del Lille dove Vlahovic aveva risposto su rigore a Jonathan David.

L’attaccante nato negli ‘States’ ma di nazionalità canadese è stato l’osservato speciale della dirigenza bianconera, con Cristiano Giuntoli che ha messo nel mirino da tempi non sospetti l’attaccante per la prossima estate. La Juve al momento non ha slot liberi per tesserare calciatori extracomunitari, quindi l’assalto al bomber in scadenza con il Lille è rimandato alla prossima estate. Giuntoli dovrà fronteggiare la concorrenza delle big inglesi e in Serie A della rivale Inter, mettendo sul piatto presumibilmente una ricca buonuscita e un contratto pluriennale da almeno 5 milioni di euro a stagione. David potrebbe sbarcare sotto la Mole indipendentemente dal futuro di Dusan Vlahovic, in trattative per il rinnovo e in attesa di un nuovo summit a dicembre.

Calciomercato Juventus, gli osservati speciali in casa Lille: c’è anche il baby Bouaddi

Ma non solo David all’attenzione dei dirigenti della Juventus. Nel match di Lille a fare la voce grossa è stato anche Zhegrova, già sul taccuino di Giuntoli l’ultima estate.

Il kosovaro ha impressionato sulla corsia destra dei transalpini e servito l’assist decisivo per la rete di David. Per il reparto difensivo invece la Juve ha preso appunti su Alexsandro, che nei mesi scorsi era corteggiato in Italia dal Bologna. Infine non è passata sottotraccia la prestazione del giovanissimo Ayyoub Bouaddi, in evidenza nel centrocampo del Lille. Il classe 2007 ha mostrato talento, idee e personalità malgrado la giovane età, catturando inevitabilmente le attenzioni anche della dirigenza della Continassa sulle tribune del ‘Pierre Mauroy’. Bouaddy – e non solo per la folta chioma – anche per caratteristiche viene accostato all’ex bianconero Rabiot e di partita in partita sta conquistando la fiducia del tecnico Genesio, oltre a essere stabilmente nel giro dell’Under 21 francese. Lo scorso giugno ha rinnovato il contratto con il Lille fino al 2027 e il suo prezzo al momento si attesta intorno ai 15-16 milioni di euro, destinato però a lievitare vertiginosamente considerando l’età e le qualità del baby gioiello di origini marocchine.