Inzaghi lascia l’Inter, ma resta in Italia: la sentenza definitiva

Simone Inzaghi e l’Inter, le strade potrebbero separarsi e portare all’addio: occhio alla nuova panchina per l’allenatore, sempre in Italia

Un binomio di successo, quello composto dall’Inter e da Simone Inzaghi, che anche in questa stagione potrebbe regalare grandi soddisfazioni ai nerazzurri. I campioni d’Italia stanno tenendo un ritmo piuttosto alto e in campionato come in Europa hanno raccolto ottimi risultati fin qui.

Nel mirino, adesso, c’è il primato in classifica, da provare a conquistare contro il Napoli, domenica sera a San Siro. Un match molto significativo, quello contro gli azzurri, per tentare il sorpasso sugli azzurri di Antonio Conte e dare un segnale forte a tutto il campionato. Dopo il titolo vinto lo scorso anno, per Inzaghi sarebbe davvero importante confermarsi e lo sarebbe per tutto l’ambiente, che quest’anno vuole anche competere fino alla fine sul palcoscenico europeo.

Tutto va in direzione, insomma, di un matrimonio che potrebbe continuare felicemente. Ma ci sono non pochi rumours di mercato sul futuro del tecnico piacentino. Sull’interessamento della Premier League, Inzaghi ha ribadito la sua felicità all’Inter. E anche la dirigenza ha affermato di voler proseguire con lui. Ma gli estimatori, come sappiamo, non mancano.

La Nazionale per Simone Inzaghi dopo l’Inter: la scelta è fatta

La redazione di Calciomercato.it, dunque, nel suo consueto sondaggio giornaliero sul proprio profilo ‘X’, si è chiesta quale sarebbe la migliore destinazione per l’allenatore, nel momento in cui le strade tra lui e l’Inter dovessero effettivamente separarsi.

Per i partecipanti al sondaggio, la miglior panchina sarebbe quella della Nazionale azzurra, da rilevare nel ciclo post Mondiali 2026. Opzione scelta dal 56,3% dei votanti. Decisamente meno quotate le ipotesi Atletico Madrid e Tottenham, non ha ricevuto invece nessun voto l’eventualità Newcastle.