Niente da fare per la Juventus: Motta lo perde fino al Milan

La formazione di Thiago Motta prepara il derby di sabato sera contro il Torino: slitta il recupero di un big dello scacchiere del tecnico bianconero

La Juventus, non senza qualche rimpianto, si è lasciata dietro la parentesi di Champions con il pareggio in rimonta nella tana del Lille. Vlahovic ha risposto al vantaggio dei francesi firmato da Jonathan David, quest’ultimo uomo mercato e nei radar anche della ‘Vecchia Signora’.

Testa adesso al fondamentale derby contro il Torino, con l’obiettivo per i bianconeri di guadagnare terreno sulle prime della classe visto lo scontro diretto al vertice tra Inter e Napoli. Thiago Motta, a parte i lungodegenti Bremer e Milik (il polacco non tornerà prima di fine dicembre), avrà quasi tutta la rosa a disposizione e un solo grande dubbio: Nico Gonzalez. L’argentino sta cercando di recuperare in tempo per la stracittadina di sabato, ma ad oggi le speranze di riaverlo a disposizione con il ‘Toro’ sono ridotte al lumicino dopo le ultime sedute personalizzate alla Continassa. L’ex Fiorentina questa settimana aveva aumentato i carichi di lavoro, ma la sua condizione non sarebbe ancora ottimale per scendere in campo.

Juve, infortunio Nico Gonzalez: il derby è un miraggio, slitta il rientro dell’argentino

Visto lo storico infortuni vige la massima cautela per Nico Gonzalez, con lo staff medico della Juventus e Thiago Motta che non vogliono rischiare nuove ricadute.

Il numero 11 va quindi verso il forfait per il derby di sabato all’Allianz Stadium e salterà anche la convocazione con l’Argentina, con il Ct Scaloni che è tornato sui propri passi lasciando a Torino il giocatore per le gare delle qualificazioni al prossimo Mondiale contro Paraguay e Perù. Infortunio più grave del previsto quello al retto femorale della coscia per Nico Gonzalez, ko nei minuti iniziali della trasferta di Lipsia a inizio ottobre. L’argentino sfrutterà così la sosta per smaltire definitivamente il problema muscolare e affinare la sua condizione, con l’obiettivo a questo punto di essere pronto per la trasferta di San Siro del 23 novembre con il Milan. A conti fatti a quasi due mesi dallo stop in terra tedesca, con l’ex Fiorentina che ha già saltato sette partite tra campionato e coppa con la casacca della ‘Vecchia Signora’.