Thiago Motta sorride a metà: riecco Douglas Luiz, ma un altro big resta ai box | VIDEO CM.IT

La Juventus, dopo aver ritrovato la vittoria in campionato sul campo dell’Udinese, sarà impegnata domani sera nella trasferta di Lille in Champions League. Le ultime dalla Continassa alla vigilia della sfida in terra francese

Archiviata la vittoria in campionato nella tana dell’Udinese, c’è da pensare subito alla trasferta di Lille in Champions League per la Juventus.

Allenamento mattutino per i bianconeri di Thiago Motta prima della partenza per la Francia, con il tecnico italo-brasiliano che ha ritrovato in gruppo Douglas Luiz. L’ex centrocampista dell’Aston Villa si è unito al resto della squadra per la prima fase dell’allenamento aperta ai giornalisti e tutto lascia presagire che sia inserito nella lista dei convocati per la sfida di Champions di domani sera. Douglas Luiz è assente dal match contro lo Stoccarda di due settimane fa, quando nel riscaldamento era stato costretto ad alzare bandiera bianca per un fastidio muscolare alla coscia. Il brasiliano ha saltato in precedenza le gare con Inter, Parma e Udinese, tornando così disponibile per l’incrocio europeo contro il Lille.

Juventus, allenamento della vigilia pre Lille: recuperato Douglas Luiz, ancora assente Nico Gonzalez

Douglas Luiz non sarà comunque quasi certamente titolare nella mediana di Thiago Motta, con il mister bianconero che potrebbe optare davanti la difesa per la riconferma di Locatelli e Thuram, quest’ultimo protagonista sabato nella trasferta in Friuli.

🏃#Juventus – Thiago Motta ritrova in gruppo #DouglasLuiz nella rifinitura Champions pre Lille. Nico #Gonzalez prosegue invece nel lavoro personalizzato: domani, oltre all’argentino, assenti anche #Danilo (squalificato), Bremer e Milik 🎥 @GiokerMusso pic.twitter.com/gYVDqi89tt — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 4, 2024

Chi resterà ancora ai box in casa Juve, oltre ai lungodegenti Bremer e Milik, è invece Nico Gonzalez che si è allenato in solitaria in un campo adiacente al resto del gruppo. Il nazionale argentino ha sostenuto una seduta personalizzata, alzando i carichi di lavoro per provare a strappare una convocazione sabato per il derby della Mole contro il Torino. Altrimenti, l’ex Fiorentina si rivedrà direttamente a fine mese dopo la sosta delle nazionali. Sulla corsia destra della trequarti bianconera è pronto quindi a tornare dal primo minuto Conceicao, dopo il turnover iniziale di Udine. Insieme al portoghese, dietro l’unica punta Vlahovic, Thiago Motta dovrebbe riproporre ancora dall’inizio Koopmeiners e Yildiz. Conferme inoltre anche nel pacchetto difensivo, con Gatti al fianco di Kalulu vista anche la squalifica di Danilo.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.