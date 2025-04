Yildiz squalificato, Bastoni no: “C’è un doppiopesismo tra Juve e Inter”

Il turno ha ricevuto uno stop di due giornate ed ora potrebbe diventare un caso: c’è la differenza evidente con il difensore, si parla di doppiopesismo

Juve contro Inter, sempre e comunque. Il derby d’Italia non finisce mai, neanche nelle stagioni in cui – come questa – le due contendenti non sono in corsa per lo stesso obiettivo.

Questa volta ad accendere gli animi è la squalifica di Kenan Yildiz: questo pomeriggio è arrivata la decisione del giudice sportivo con uno stop di due giornate per l’attaccante turco dopo l’espulsione in Juve-Monza per la gomitata rifilata a Bianco. Una decisione contro cui la società bianconera non ha intenzione di presentare ricorso visto che l’episodio è abbastanza chiaro.

Non la pensano però tutti così ed allora ecco tirare in ballo proprio l’Inter ed in particolare Alessandro Bastoni. A farlo è Antonello Angelini a ‘Radio Radio’: il giornalista ricorda il contatto tra il difensore dell’Inter e Duda in occasione dell’azione che portò poi al gol del 2-1 firmato da Frattesi. Una rete che fece molto discutere perché, anche per il designatore Rocchi, il fallo di Bastoni avrebbe dovuto essere rivelato dall’arbitro (Fabbri) o dal Var.

Proprio a questo fa riferimento Angelini quando parla di ricorso per Yildiz: “La Juve sbaglia a non fare ricorso contro la squalifica per due giornate a Yildiz. Nn mi è sembrato per niente un gesto violento: è una sbracciata e non una gomitata”.

Bastoni diverso da Yildiz: l’accusa di doppiopesismo

L’accusa del giornalista tira in ballo proprio Bastoni e parla senza mezze misure di trattamento diverso, evidentemente a vantaggio dell’Inter.

“Se facciamo il paragone con l’episodio di Bastoni – dice parlando sempre della squalifica di Yildiz – , in quel caso non soltanto il giocatore dell’Inter non fu espulso, ma in quella azione fecero gol e il Var non si permise di intervenire. Il colpo di Yildiz è in corsa per liberarsi dall’avversario, quello di Bastoni è con l’avversario fermo e a pallone lontano. C’è sempre un doppiopesismo dentro e fuori dal campo”.