Da Napoli a Roma: blitz di Crespo in Italia tra futuro e nuove sfide – calciomercato.it

L’ex attaccante è arrivato in Italia anche come ambasciatore della federazione argentina

Presente ieri sera allo ‘Stadio Olimpico’ nelle vesti di doppio ex, Hernan Crespo sarà stato forse uno degli spettatori più soddisfatti dopo il 2-2 tra Lazio e Parma, due squadre che continua a portare nel cuore. L’ex attaccante argentino in questi giorni è molto attivo in Italia ed è stato anche allo stadio “Ennio Tardini” per vedere la partita tra i Ducali e la Juventus.

Il viaggio in Italia ha consentito all’allenatore di presenziare a diversi meeting, anche per preparare il prossimo step in carriera. Anche se iniziato da pochi anni, il suo percorso in panchina lo ha già fatto entrare nella ristretta cerchia dei tre allenatori che hanno vinto un trofeo continentale in due continenti diversi, raggiungendo Marcello Lippi e Felipe Scolari: la Copa Sudamericana con il Defensa y Justicia e la AFC Champions League con l’Al-Ain.

Crespo sogna l’Europa e la Champions

Fermo dal novembre del 2024, Crespo ha individuato in una panchina in Europa il suo prossimo passo da allenatore, per intraprendere la prima tappa di un viaggio che vorrebbe si concludesse prima o poi con la conquista della Champions, solamente sfiorata da giocatore nella finale del 2005 tra Milan e Liverpool.

In attesa di una chiamata, nel Belpaese Crespo ha vestito i panni di ambasciatore della federazione argentina. L’AFA, infatti, ha avviato un progetto formativo per aprire “academies” in diverse città italiane, a partire da Parma e Napoli. Registrati diversi sondaggi dal Sudamerica, l’ex bomber ha una voglia matta di tornare nel Vecchio Continente nelle vesti di tecnico.