Juventus, scelto il prossimo difensore: tradimento in Serie A

Situazione tutta da definire per la difesa futura della Juventus. Proprio sul reparto arretrato bianconero si concentra il sondaggio di oggi

La vittoria ottenuta nel weekend contro il Monza ha permesso alla Juventus di riprendere la propria marcia verso un posto in Champions League. La qualificazione alla massima competizione europea resta l’obiettivo minimo per i bianconeri.

Si tratta di un passaggio fondamentale anche per la prossima sessione di calciomercato, che verrà inevitabilmente condizionata a livello economico dalla presenza o meno in Champions della Juve. La squadra di Tudor intanto si concentra sul presente e dovrà fronteggiare alcune assenze in vista delle prossime gare. La gara col Monza ha lasciato infatti in dote la pesante squalifica di Yildiz, oltre all’infortunio di Kelly.

Il difensore arrivato a gennaio ha riportato “una lesione di basso grado del bicipite femorale e tra circa 10 giorni verranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero”. La Juventus monitora quindi la sua situazione e inizia a valutarne anche il futuro. C’è infatti grande attesa in vista della prossima finestra di mercato, quando proprio il reparto arretrato potrebbe incassare qualche cambiamento importante.

C’è enorme incertezza tra i nomi dei difensori attualmente in rosa e lo sguardo al futuro appare inevitabile.

Calciomercato Juventus, il miglior rinforzo per la difesa: tutto su Kim

Disastro Kelly oltre a Gatti e Veiga in bilico: la Juventus, nonostante il rientro di Bremer, dovrà intervenire in difesa la prossima estate.

Alla luce di tanta incertezza nel sondaggio di oggi abbiamo chiesto quale difensore potrebbe essere quello giusto per il futuro dei bianconeri.

Ecco l’esito del sondaggio proposto da Calciomercato.it:

A trionfare col 38,1% delle preferenze dei votanti è Kim Min-jae, ex difensore del Napoli ed ora al Bayern Monaco. Il sudcoreano non ha vissuto annate semplicissime in Baviera e potrebbe essere l’uomo giusto per Giuntoli. A seguire alle sue spalle si collocano in ordine Leoni, Bijol e Gila.