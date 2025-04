Donnarumma torna in Serie A: sgarbo al Milan e colpo di scena

In maniera sorprendente Gigio Donnarumma può dire addio al Paris Saint Germain e per lui si possono spalancare le porte del ritorno in Serie A. Che sgarbo ai suoi tifosi del Milan, la notizia rappresenta un vero e proprio colpo di scena.

Siamo al cospetto senza ombra di dubbio di uno dei portieri migliori della sua generazione. Senza alcuna ombra di dubbio. Sia con la maglia del Milan che con quella del Paris Saint Germain ha dimostrato, infatti, di essere di una stoffa del tutto fuori dal comune. Pur non essendo raffinatissimo, come invece oggi molti allenatori chiedono, con la palla tra i piedi, tra i pali è davvero fenomenale. Non a caso a Parigi, nonostante le critiche non lo risparmiano praticamente mai, è diventato ormai di recente una autentica colonna.

Sembra che adesso abbia raggiunto il pieno della sua maturazione, dal momento che in questa annata è stato spesso a dir poco decisivo per il suo PSG. Basti pensare alla straordinaria prestazione offerta nel doppio confronto con il Liverpool, in cui ha fatto tutta la differenza del mondo. In maniera del tutto inattesa, però, adesso per Gigio Donnarumma si spalancano degli orizzonti davvero affascinanti e suggestivi. A sorpresa, infatti, potrebbe far rientro in Serie A e la notizia non farà di certo piacere ai tifosi del Milan. Andiamo a vedere cosa si dice.

Donnarumma di nuovo in Serie A: cosa c’è di vero

Classe 1999, Donnarumma vive una situazione da sogno al Paris Saint Germain, dal momento che finalmente ha conquistato lo scetticismo della piazza. In tal senso, però, il suo contratto è in scadenza nel 2026 e per il momento tutto tace sul fronte rinnovo. Adesso, secondo quanto raccontato da Fichajes.net, arriva una svolta importante. A quanto pare, infatti, l’Inter starebbe seriamente pensando a Donnarumma per la prossima stagione, con l’ex Milan che potrebbe essere l’erede di Sommer tra i pali.

Non è la prima volta che si parla di questa pista, alimentata da alcune dichiarazioni dello stesso Donnarumma dopo la partita tra Italia e Germania. Per i tifosi del Milan un suo eventuale approdo agli acerrimi rivali dell’Inter sarebbe a dir poco doloroso, ma c’è da dire che si tratta di una condizione davvero irripetibile. Vista la sua voglia d’Italia ed il suo contratto in scadenza nel 2026, difficilmente si potrà prendere a condizioni migliori di così.

Così come è complicato che il prezzo possa essere basso come accadrà da qui a qualche mese. Marotta fiuta l’ennesimo affare della sua carriera che porterebbe in dote a Simone Inzaghi uno dei migliori portieri in circolazione in senso assoluto.