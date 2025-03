Quel “Vedremo” di Donnarumma che fa sorridere l’Inter | VIDEO CM.IT

Il portiere della Nazionale è intervenuto in zona mista dopo Italia-Germania, soffermandosi anche sul suo futuro. Dribbling sul rinnovo col PSG

Niente da fare per l’Italia, rimontata nella ripresa da un’ottima Germania dopo un primo tempo promettente e chiuso in vantaggio grazie alla rete firmata da Tonali.

Gianluigi Donnarumma commenta il ko del ‘Meazza’ da parte degli Azzurri di Spalletti: “La Germania ha tanta qualità, dobbiamo essere realisti. Un episodio ci ha punito, anche se potevamo fare meglio. Però c’è la consapevolezza di essere una grande squadra e di potercela giocare al ritorno“, spiega il capitano dell’Italia come raccolto in zona mista anche dall’inviato di Calciomercato.it.

L’ex portiere del Milan prosegue nell’analisi del match: “Sui calci piazzati dobbiamo migliorare, da domani analizzeremo tutti gli errori per cercare di ribaltare il risultato a Dortmund. Siamo un grande gruppo, abbiamo dimostrato tante volte di riuscire a fare cose impossibili”.

🗣️ Gianluigi #Donnarumma in zona mista dopo #ItaliaGermania: “Siamo una grande squadra e al ritorno ce la giocheremo” 👀 Sul possibile ritorno in Italia e a Milano dopo le voci sull’#Inter: “Queste sono situazioni che poi si vedranno. Per il momento sono contento di essere… pic.twitter.com/yjbytJkLwp — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 20, 2025

La risposta di Donnarumma su un possibile ritorno in Italia e nello specifico a Milano dopo i rumors sull’Inter: “Queste sono situazioni che poi si vedranno. Per il momento sono contento essere tornato e mi fa piacere, mi mancavano l’Italia e San Siro. Giocare in questo stadio è sempre emozionante. Ringrazio la gente che mi accolto bene, è quello che volevo sentire. Mi dispiace solo per il risultato”. Il portiere del PSG lascia infine lo stadio dribblando la domanda sul rinnovo con il club parigino…