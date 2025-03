PAGELLE E TABELLINO ITALIA-GERMANIA 1-2: Tonali un gigante, serataccia Bastoni

Voti, top e flop della sfida del ‘Meazza’ valevole per l’andata dei quarti di Nations League. Non basta agli Azzurri di Spalletti l’iniziale vantaggio dell’ex Milan

Niente da fare per l’Italia dopo un’ottimo primo tempo nella sfida d’andata dei quarti di Nations League contro la Germania.

Tonali giganteggia a centrocampo e apre le marcature, con Kean pericoloso nel finale di tempo. La Germania si sveglia nella ripresa: Kimmich e il neo-entrao Kleindienst confezionano la rete del pareggio, mentre qualche minuto più tardi è Goretzka a bruciare ancora l’incerto Bastoni e a regalare la vittoria ai tedeschi di Nagelsmann. Serattaccia per il difensore dell’Inter, in attacco non punge invece Raspadori. Qualificazione in salita adesso per la Nazionale di Spalletti, che per il ritorno di domenica a Dortmund rischia di perdere per infortunio Calafiori.

ITALIA

Donnarumma 5,5

Di Lorenzo 5,5

Bastoni 4,5

Calafiori 5,5

Politano 6,5 (63′ Bellanova 5)

Barella 6 (83′ Frattesi SV)

Rovella 5,5 (63′ Ricci 5,5)

Tonali 7,5

Udogie 5

Raspadori 5 (70′ Maldini 5,5)

Kean 5,5 (83′ Lucca SV)

CT: Spalletti 5

TOP Italia: Tonali 7,5 – Per distacco il migliore degli Azzurri. Inserimento perfetto sul vantaggio dopo appena 9 minuti di gioco e secondo centro in Nazionale. Poco dopo sfiora il raddoppio e regala altre giocate d’alta scuola. Idee, gamba e lucidità: l’unico a non arrendersi nella ripresa quando cambia la musica. Gigante.

FLOP Italia: Bastoni 4,5 – Per una volta stecca anche l’alfiere dell’Inter. Si perde la marcatura del neo-entrato Kleindienst sul pareggio tedesco, mentre sul raddoppio deve inchinarsi allo stacco prepotente di Goretzka. Notte da dimenticare in fretta nella sua San Siro.

GERMANIA

Baumann 6,5

Kimmich 7

Rudiger 5,5

Tah 6

Raum 5 (46′ Schlotterbeck 6)

Gross 6 (90′ Andrich SV)

Goretzka 7,5

Sane 6 (82′ Adeyemi SV)

Musiala 6,5

Amiri 5,5 (66′ Leweling 6)

Burkhardt 5 (46′ Kleindienst 7)

CT: Nagelsmann 7

TOP Germania: Goretzka 7,5 – Tante le note positive nella Germania, il mediano del Bayern Monaco domina per la scena a centrocampo insieme al dirimpettaio Tonali. Cuce e fa legna nel cuore dello scacchiere di Nagelsmann, la ciliegina sulla torta è l’imperioso stacco di testa che beffa prima Bastoni e poi Donnarumma.

FLOP Germania: Raum 5 – Il peggiore nelle file tedesche insieme all’anonimo Burkhardt. Si addormenta sul vantaggio degli Azzurri, lasciando troppo campo al frizzante Politano. Soffre l’intraprendenza del napoletano: l’anello debole della retroguardia ospite.

Nations League, il tabellino di Italia-Germania: Raspadori non punge, Goretzka decisivo

ITALIA-GERMANIA 1-2

9′ Tonali (I); 47′ Kleindienst; 76′ Goretzka

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano (63′ Bellanova), Barella (83′ Frattesi), Rovella (63′ Ricci), Tonali, Udogie; Raspadori (70′ Maldini) Kean (83′ Lucca). A disposizione: Vicario, Meret, Buongiorno, Gatti, Comuzzo, Ruggeri, Casadei. CT: Spalletti

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum (46′ Schlotterbeck); Gross (82′ Andrich), Goretzka; Amiri (66′ Leweling), Musiala, Sane (82′ Adeyemi); Burkhardt (46′ Kleindienst). A disposizione: Nubel, Ortega, Bisseck, Koch, Mittelstädt, Stiller, Undav. CT: Nagelsmann

Arbitro: Letexier (Francia)

VAR: Brisard

Ammoniti: Rovella (I), Amiri (G), Maldini (I)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 4′; spettatori 60.334