Gyokeres cambia squadra: accordo per 70 milioni

L’attaccante svedese è pronto a lasciare il proprio club, lo Sporting. Il giocatore è stato accostato a Inter e Juve

Tutti vogliono Viktor Gyökeres. L’attaccante dello Sporting è certamente il calciatore del momento. Il bomber classe 1998 è reduce dalla tripletta che ha permesso alla sua squadra di battere il Manchester City con un netto 4 a 1.

I portoghesi così continuano a sognare l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, grazie ai gol del suo centravanti, che in Europa è già a quota cinque, dopo la rete contro il Lille e poi allo Sturm Graz. In stagione i centri di Viktor Gyökeres sono addirittura ventitré, oltre a quattro assist. Numeri incredibili se si considera che siamo solamente a novembre, ma lo svedese con lo Sporting, tra campionato e coppe, ha giocato diciassette partite.

Le prestazioni del centravanti ovviamente non stanno passando inosservate. L’estate scorsa il suo nome è stato accostato con insistenza al Milan. Sembrava poter essere il nome giusto, quando è saltato l’affare Joshua Zirkzee. D’altronde Gyökeres aveva avuto l’ok di Ibrahimovic che lo conosce molto bene, ma il prezzo era già elevato. Ora il suo valore non può che essersi alzato ulteriormente.

Colpo Gyökeres, via dallo Sporting: c’è l’accordo

In questi ultimi giorni, il 26enne di Stoccolma è stato accostato ad altre due squadre italiane: una di queste è la Juventus che potrebbe prenderlo qualora dovesse cedere Dusan Vlahovic, che non ha ancora rinnovato il contratto con i bianconeri.

L’altra è l‘Inter, sono stati i tifosi nerazzurri a chiedere l’acquisto del bomber. Un sogno, dunque, che verosimilmente rimarrà tale. A meno che i campioni d’Italia non decidano di privarsi di uno tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram. In questo modo Marotta avrebbe certamente i soldi per mettere le mani sul centravanti del momento.

Oggi però la squadra che ci sta pensando seriamente e che non ha certo problemi di soldi è il Manchester City, che dopo la tripletta subita è pronto ad acquistarlo, magari in vista di un possibile addio di Haaland, che resta sempre nel mirino del Real Madrid. In Germania così confermano il forte interesse dei Citizens, ma ce ne sono tanti altri di club che lo vorrebbero. La notizia, però, è un’altra: secondo Sky Sport DE, infatti, Gyökeres può lasciare lo Sporting per 60-70 milioni di euro, poiché esisterebbe un accordo tra il club e l’entourage del bomber.