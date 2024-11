I tifosi dell’Inter invocano Gyokeres: esame Arsenal per Taremi

Inizio di avventura poco brillante per il centravanti iraniano con la maglia nerazzurra: per l’ex Porto nuova occasione in Champions League

L’Inter ospita la corazzata Arsenal nel big match di Champions League, con i nerazzurri che almeno inizialmente fanno a meno di diversi big.

Se non è turnover robusto poco ci manca, con Simone Inzaghi che punta a gestire le energie in vista anche dello scontro diretto in campionato di domenica sera sempre al Meazza contro la capolista Napoli. In attacco a riposo c’è Thuram, con il tecnico piacentino che concede un’altra occasione importante in Champions a Mehdi Taremi, titolare anche nelle tre precedenti gare in Europa con Manchester City, Stella Rossa e Young Boys. L’esperto attaccante iraniano fa coppia con capitan Lautaro Martinez ed è chiamato a dare risposte importante dopo un avvio di avventura tutt’altro che scintillante con la maglia nerazzurra.

Inter, nuova occasione per Taremi: l’ex Porto chiamato al riscatto

Taremi è stato protagonista nella notte contro la Stella Rossa con un gol su rigore e due assist decisivi, senza poi incidere invece nelle altre gare tra campionato e Champions League.

Un solo centro quindi nel bottino dell’ex Porto, troppo poco per chi era abituato a medie decisamente più corpose in Portogallo e con la nazionale. Nel giorno in cui i tifosi chiedevano a margine del pranzo Uefa (scherzando o forse no) al presidente Marotta di ingaggiare sul mercato il il cecchino dello Sporting Gyokeres, un altro bomber come Taremi è chiamato alla riscossa nella notte probabilmente più importante dal suo arrivo all’Inter.