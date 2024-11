Juventus, il bomber ti passa davanti: possibile colpo a zero

La Juventus è reduce dal pareggio sul campo del Lille in Champions League: c’è un interessante incrocio di mercato a zero

Nel match valevole per il quarto turno di Champions League, la Juventus ha strappato un pareggio sul campo del Lille: a segno i due bomber, Jonathan David e Dusan Vlahovic.

All’indomani del pareggio in Champions League sul campo del Lille, la Juventus ha ricevuto risposte importanti dal campo, sia per il presente che per il futuro. Dusan Vlahovic è tornato al gol dopo centottanta minuti di digiuno tra Inter e Udinese in campionato. L’attaccante serbo ha trasformato il calcio di rigore concesso al sessantesimo minuto di gioco per un fallo (particolarmente discusso) ai danni di Francisco Conceicao, trovando il nono centro stagionale tra campionato e Champions League nonostante qualche critica per il suo rendimento in questo inizio di stagione.

Una risposta importante da parte del centravanti serbo, arrivato tre anni fa a gennaio dalla Fiorentina per una cifra di circa 75 milioni di euro. E e proposito di mercato, lo scorso gennaio la Juventus ha pescato proprio dal Lille il difensore portoghese Tiago Djalò, soffiato all’Inter di Giuseppe Marotta ma girato in prestito al Porto dopo aver collezionato un solo gettone di presenza con la maglia bianconera.

Calciomercato Juventus, incrocio di mercato in Champions League

Ad aprire le marcature nella sfida tra Lille e Juventus è stato Jonathan David, attaccante canadese (ma di origini statunitensi) classe 2000 in scadenza di contratto con la società transalpina, da tempo nel mirino di diversi club europei e anche italiani.

Il nome di Jonathan David nei mesi scorsi è stato accostato a Inter e Milan, ma anche al Napoli che ci aveva pensato come sostituto di Victor Osimhen. Il giocatore canadese, già autore di tredici gol e due assist in questo inizio di stagione, potrebbe però fare al caso della Juventus: un possibile colpo a parametro zero, quando i bianconeri potrebbero andare a comporre una interessante coppia d’attacco con Dusan Vlahovic, dopo il pareggio a reti incrociate di ieri sera.