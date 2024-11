Attacco atomico per la Juventus: David con Vlahovic, scelta fatta

Per la formazione bianconera c’è da risolvere l’enigma del reparto offensivo e può nascere la super coppia: il canadese con il serbo

Un attaccante per la Juventus. Anche se Cristiano Giuntoli ha parlato della priorità relativa al difensore, è innegabile che il club bianconero debba intervenire anche nel reparto offensivo.

A gennaio potrebbe arrivare un rinforzo non troppo dispendioso economicamente, la classica occasione del mercato invernale, mentre in estate dovrà esserci il grande colpo. Molto dipenderà anche da quel che succederà con Dusan Vlahovic con il quale c’è in ballo la trattativa per il rinnovo. La società si mostra ottimista, ma al momento l’accordo per il nuovo contratto manca ancora.

In scadenza nel 2026 e con l’ingaggio più ricco della rosa, il bomber serbo potrà rimanere soltanto rinnovando al ribasso l’attuale stipendio, accettando quindi di allungare l’accordo, riducendosi però l’ingaggio. Una situazione che potrebbe portare anche ad un addio in estate, qualora non arrivasse l’intesa per il rinnovo. Su questo si è concentrato il sondaggio pubblicato da Calciomercato.it sul proprio canale Telegram: David, osservato speciale nella sfida Champions, ma cosa dovrebbe fare in attacco il club bianconero in vista della prossima estate?

Juventus, scelta l’accoppiata Vlahovic-David

Chi ha risposto al sondaggio ha scelto la coppia atomica Vlahovic-David per la Juventus: il 56% di preferenze è andata, infatti, all’alternativa che prevedeva i due attaccanti insieme.

Blindare Vlahovic è l’opzione scelta dal 24% dei votanti, mentre puntare sul solo canadese è la preferenza espressa soltanto dal 20% di partecipanti al sondaggio. Resta da vedere quel che farà realmente la Juventus, una scelta che dipenderà anche dalla stagione che farà Vlahovic che finora ha alternato buone prestazioni ad altre meno incisive.

Per David, invece, la concorrenza sarà agguerrita e c’è la possibilità che a gennaio qualcuno provi ad anticipare tutti e prendere il canadese a stagione in corso, pagando una piccola cifra al Lille. Ciò che non può fare la Juventus che ha esaurito i posti da extracomunitari. C’è da aspettare l’estate, ma per la coppia David-Vlahovic forse può valere la pena.