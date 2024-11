DIRETTA Champions League, Lille-Juventus e Bologna-Monaco | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Si torna in campo, dopo il weekend dedicato alla Serie A, per la quarta giornata di Champions League: la Juve fa visita al Lille, il Bologna ospita il Monaco

Dopo le vittorie ottenute nell’undicesima giornata del campionato di Serie A, contro Udinese e Lecce, Juventus e Bologna scendono nuovamente in campo per la quarta giornata del nuovo format della Champions League: avversarie di turno due club francesi, il Lille e il Monaco.

I bianconeri, guidati in panchina da Thiago Motta, con i tre punti conquistati contro i friulani di Kosta Runjaic, hanno accorciato le distanze dalla capolista Napoli del grande ex Antonio Conte, fermata in casa dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Decisivi per i piemontesi lo sfortunato autogol di Okoye, dopo il palo colpito da Thuram, e la rete realizzata da Savona, dopo un altro legno colpito da Kenan Yildiz. In Europa, invece, sconfitta casalinga nel turno precedente contro lo Stoccarda di Hoeness. Di contro, i transalpini dell’allenatore Bruno Genesio, hanno pareggiato nell’ultima partita disputata in Ligue 1 contro il Lione: adesso occupano il quarto posto in classifica con 18 punti, otto in meno della capolista Paris Saint-Germain di Luis Enrique. In Champions, invece, i francesi hanno battuto a domicilio l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone per 3-1, grazie anche alla doppietta di Jonathan David, osservato speciale di questa partita in ottica mercato della prossima stagione. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Decathlon Arena’ di Villeneuve-d’Ascq.

FORMAZIONI UFFICIALI LILLE-JUVENTUS

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Mandi, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson; Bouaddi, Andre; Zhegrova, Gomes, Sahraoui; David. All. Genesio

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

CLASSIFICA: Aston Villa punti 9, Liverpool 9, Manchester City 7, Monaco 7, Brest 7, Bayer Leverkusen 7, Inter 7, Sporting CP 7, Arsenal 7, Barcellona 6, Borussia Dortmund 6, Real Madrid 6, Benfica 6, Juventus 6, Lille 6, Feyenoord 6, Atalanta 5, Stoccarda 4, Paris Saint-Germain 4, Celtic 4, Sparta Praga 4, Dinamo Zagabria 4, Bayern Monaco 3, Girona 3, Milan 3, Club Brugge 3, Atletico Madrid 3, Psv Eindhoven 2, Bologna 1, Shakhtar Donetsk 1, Lipsia 0, Sturm Graz 0, Stella Rossa 0, Salisburgo 0, Young Boys 0, Slovan Bratislava 0

ARBITRO: Irfan Peljto (Bosnia)

L’altro match delle 21 per le italiane vede impegnato il Bologna contro il Monaco. I rossoblu dell’allenatore Vincenzo Italiano si presentano, come detto, a questo appuntamento dopo la vittoria di misura conquistata in Serie A contro il Lecce di Luca Gotti. In Champions, invece, sono reduci dal 2-0 patito sul campo dell’Aston Villa di Unai Emery nel turno precedente: solo un punto per i felsinei, conquistato all’esordio contro lo Shakhtar Donetsk. Di contro, i monegaschi guidati in panchina da Adi Hutter, sono reduci dalla sconfitta interna, seconda consecutiva, contro l’Angers e vedono allontanarsi la vetta della Ligue 1, distante sei lunghezze. In Europa, invece, hanno battuto con un sonoro 5-1 la Stella Rossa nella terza giornata e rimpolpando il bottino di punti, adesso a quota 7. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-MONACO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler; Iling-Junior, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer, Singo, Mawissa Elebi; Magassa, Camara; Ben Seghir, Golovin, Akliouche; Embolo. All. Hutter

ARBITRO: Aliyar Aghayev (Azerbaigian)