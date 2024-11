Juventus, flop in Champions e bocciatura: Thiago Motta cambia ancora nel derby

La squadra bianconera conquista un punto nella trasferta di Lille, ma con tanti rimpianti dopo il pareggio di Vlahovic. Un giocatore di Thiago Motta non ha convinto nella sfida di Champions League

Pari e rimpianti per la Juventus dopo l’1-1 nella trasferta sul campo del Lille nella quarta giornata della prima fase di Champions League.

All’uomo mercato David, inseguito anche dalla Juve per la prossima estate, ha risposto su rigore Dusan Vlahovic per la formazione bianconera, che ne finale ha provato anche a vincerla però senza esito. Prestazione comunque positiva nel complesso per la squadra di Thiago Motta, che ha avuto diverse occasioni da gol e ha sbattuto sul muro eretto dal portiere di casa Chevalier. Tra i migliori della ‘Vecchia Signora’ ci sono sicuramente Cambiaso e Conceicao, con Koopmeiners in crescita dopo il rientro dall’infortunio alla costola. Sulla fascia sinistra invece qualche lampo di Yildiz, mentre non ha convinto Juan Cabal che aveva vinto il ballottaggio nel pre partita con Savona. Il colombiano ha sofferto le serpentine dello scatenato Zhegrova, quest’ultimo migliore in campo nella notte di Lille.

Juventus, Cabal in difficoltà a Lille: sorpasso Savona in vista del Torino

Il mancino kosovaro ha servito l’assist decisivo per la rete del momentaneo vantaggio dei padroni di casa con David, risultando letteralmente imprendibile per la difesa della Juventus.

Specialmente per Cabal, protagonista in negativo sul gol del Lille dove si è fatto saltare con troppa facilità da Zhegrova. L’ex Verona è per distacco il peggiore dell’undici bianconero: un deciso passo indietro rispetto alle ultime e convincenti uscite, come ad esempio nel vittorioso match di campionato contro la Lazio dove aveva propiziato l’autorete di Gila. Cabal è stato sostituito nella ripresa da Thiago Motta dopo il giallo speso per fermare lo scatenato Zhegrova e difficilmente verrà riproposto sabato nel derby della Mole all’Allianz Stadium con il Torino. L’allenatore della Juve sembra intenzionato a puntare nuovamente sul baby Savona, in gol nella trasferta con l’Udinese, con lo spostamento a sinistra del jolly Cambiaso. Rendimento finora altalenante per Cabal dopo il suo arrivo l’ultima estate alla Continassa, con il sudamericano impiegato alle volte anche come difensore centrale da Motta.

Intanto il mister bianconero spera di recuperare, almeno per la panchina, Nico Gonzalez per la stracittadina contro i cugini del Torino. L’argentino malgrado l’infortunio è stato regolarmente convocato in nazionale dal Ct Scaloni e negli ultimi giorni ha accelerato i carichi di lavoro per strappare la convocazione in vista del match di sabato sera.