Nuovo esonero immediato: Rudi Garcia sulla panchina rossonera

Possibile ritorno in panchina per l’ex Roma e Napoli Rudi Garcia. L’indiscrezione sul tecnico francese e tutti gli aggiornamenti

Rudi Garcia verso il ritorno in panchina. L’allenatore francese sarebbe ora il favorito, importanti novità sono attese già nelle prossime ore.

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, infatti, Rudi Garcia sarebbe in pole position per la panchina del Rennes in Ligue 1. L’ex dirigente di Roma e Milan Frederic Massara, attuale direttore sportivo del club francese, starebbe valutando il cambio in panchina ed il favorito è proprio l’allenatore francese. Tre sconfitte nelle ultime cinque partite e una classifica sempre più complicata: Julien Stephan è a rischio esonero in casa Rennes e Garcia sarebbe già pronto a sostituirlo.

Dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro l’Auxerre il Rennes pensa al ribaltone. Rudi Garcia nelle ultime settimane era stato nuovamente accostato anche alla panchina della Roma. Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, dopo il ko di Verona, sono di nuovo ore decisive per il futuro di Ivan Juric.

Rennes, Rudi Garcia in pole per la panchina: tutti i dettagli

A margine della decima edizione del Premio Colalucci, alla presenza di Calciomercato.it, Rudi Garcia era tornato a parlare così del possibile ritorno a Roma: “Tornare a Roma? Vengo spesso, anche se non lo faccio sapere. Poi ovviamente, oggi è una bella serata perché mi aspetto un premio, ma ce l’ho ogni volta che vengo a Fiumicino e i tifosi mi dicono belle cose”.

Una battuta anche sull’esonero di De Rossi: “Certo che seguo il calcio italiano e che seguo in particolare la Roma. Sono rimasto male sul fatto di vedere che Daniele non c’è più, non è più l’allenatore della Roma. Perché veramente ha fatto qualcosa di importante l’anno scorso, ha riportato la Roma al livello dove dovrebbe essere sempre”. Per Rudi Garcia si avvicina però il ritorno in panchina in Ligue 1. Il tecnico ex Roma e Napoli potrebbe presto diventare il nuovo allenatore del Rennes.