Svolta Pirlo in Italia: nuova panchina dopo l’esonero

Andrea Pirlo potrebbe tornare già in panchina dopo l’esonero da tecnico della Sampdoria

Sono passati poco più di due mesi da quando Andrea Pirlo è stato esonerato dalla Sampdoria: ora l’ex Juventus può già tornare in panchina.

Potrebbe presto tornare in panchina Andrea Pirlo, allenatore che a fine agosto è stato esonerato dalla Sampdoria. Il tecnico nativo di Flero ha pagato a caro prezzo il rendimento della compagine blucerchiata nelle prime quattro partite stagionali tra campionato e Coppa Italia. La formazione ligure, infatti, dopo aver battuto il Como ai calci di rigore nella partita valevole per il primo turno di Coppa Italia, ha deluso nelle prime giornate del campionato di Serie B.

In particolar modo, Massimo Coda e compagni nelle prime tre giornate del torneo cadetto hanno raccolto un solo punto, pareggiando all’esordio contro il Frosinone e perdendo le successive partite contro Reggiana (in casa, al ‘Ferraris’) e quella contro la Salernitana. Proprio la sconfitta contro i campani, arrivata in contro-rimonta, ha portato la società della Sampdoria ad optare per l’esonero di Andrea Pirlo, sostituito da Andrea Sottil (il quale, scherzo del destino, in estate fu scelto proprio dalla Salernitana, andata poi su Giovanni Martusciello) con il quale la compagine blucerchiata finora ha ottenuto 14 punti in otto partite di campionato, regalandosi anche la vittoria nel derby di Coppa Italia col Genoa, sempre ai calci di rigore.

Pirlo torna ad allenare: nuova occasione in Italia

Ora, dopo le esperienze alla guida di Juventus e Sampdoria – intervallate da quella in Turchia sulla panchina del Karagumruk – Andrea Pirlo potrebbe allenare un’altra squadra italiana.

Il nome di Andrea Pirlo, infatti, sarebbe stato valutato dal Modena che nelle prossime ore potrebbe esonerare l’esperto Pier Paolo Bisoli, la cui panchina sarebbe fortemente in pericolo dopo la sconfitta maturata nell’ultimo turno di campionato sul campo dello Spezia.

La classifica vede i canarini al diciassettesimo posto, con undici punti arrivati nelle prime dodici giornate e il rischio di essere sorpassati nelle prossime ore da Cosenza e Cittadella. Ecco perché la società potrebbe decidere di cambiare allenatore in vista della prossima partita contro la Carrarese, già importante in chiave salvezza.

Il favorito per sostituire Bisoli sarebbe l’ex Cagliari e Spal Leonardo Semplici, ma in lizza ci sono anche Giovanni Stroppa (di recente esonerato dalla Cremonese e sostituito da Eugenio Corini) e appunto Andrea Pirlo, desideroso di rimettersi subito in gioco.