Pirlo torna tra i grandi: nuova panchina e destinazione choc

Andrea Pirlo dopo l’avventura alla Sampdoria è a caccia di una nuova panchina e potrebbe presto tornare nel giro con un incarico di tutto rispetto

Potrebbe presto tornare tra i grandi Andrea Pirlo, che non ha vissuto mesi semplici alla Sampdoria con tanto di esonero arrivato già agli albori dell’attuale stagione. L’ex tecnico della Juventus ha infatti dovuto alzare bandiera bianca dopo sole tre giornate di Serie B nelle quali aveva raccolto solamente un punto.

Troppo poco per proseguire il proprio percorso in blucerchiato con il club ligure che ha quindi deciso prontamente di andare in altre direzioni per provare a dare una sterzata immediata all’annata. La Samp ora è settima con 14 punti totali messi a referto, mentre l’ex regista di Milan e Juventus è a caccia di una nuova avventura per proseguire nel proprio percorso formativo da allenatore ad alti livelli.

La chance giusta per Pirlo potrebbe arrivare molto presto, peraltro da un club storico ed in un campionato estero molto provante e soprattutto ricco di fascino. Il riferimento è ai Rangers Glasgow, società che ha scritto pagine indelebili nel calcio scozzese e che potrebbe quindi offrire all’ex juventino il trampolino di rilancio giusto.

Calciomercato, i Rangers pensano a Pirlo per la panchina

Stando a quanto evidenziato da ‘Fichajes.net’, Pirlo sarebbe in trattativa avanzata per siglare un nuovo contratto.

I Rangers, uno dei club più iconici di Scozia, sono alla ricerca di un leader che possa guidarli al successo in campionato e nelle competizioni europee. Dopo una serie di risultati contrastanti, la dirigenza del club ha deciso che è giunto il momento di apportare un cambiamento significativo.

La scelta relativa a Pirlo porterebbe con sé non solo l’esperienza nel mondo del calcio del campione del Mondo 2006, ma anche un approccio fresco e una mentalità vincente che potrebbero dare nuova linfa alla squadra. Come riportato dal portale iberico la trattativa è in fase avanzata e l’italiano avrebbe già espresso il proprio entusiasmo nel vestire eventualmente i panni di allenatore della squadra di Glasgow.