Pogba verso il ritorno in campo: deciso il futuro del centrocampista

Possibili novità in arrivo per Paul Pogba e la Juventus dopo la riduzione della squalifica per doping

Paul Pogba si prepara a tornare in campo dopo aver ottenuto una corposa riduzione della maxi-squalifica per doping.

È recente la notizia della riduzione della squalifica comminata a Paul Pogba per doping. A inizio ottobre, infatti, il centrocampista francese Importanti e clamorose novità per Paul Pogba: il centrocampista francese, ancora sotto contratto, si è visto ridurre la squalifica per doping da quattro anni ad appena diciotto mesi. L’ex Manchester United potrà riprendere ad allenarsi con la Juventus da gennaio e iniziare a giocare le partite da marzo 2025.

Uno scenario inatteso e che – inevitabilmente – potrebbe cambiare il futuro di Paul Pogba e del suo rapporto con la Juventus. Il centrocampista classe ’93 nel corso degli esami antidoping dell’immediato post-partita di Udinese-Juventus del 20 agosto 2023 risultò positivo alla DHEA, una sostanza che può aumentare naturalmente i livelli di testosterone ma dopo una lunga battaglia legale, il Tas ha ridotto l’iniziale squalifica.

Calciomercato Juventus, futuro delineato per Paul Pogba

Legato alla Juventus da un contratto fino al 30 giugno 2026, Paul Pogba non rientrerebbe nei piani societari del club bianconero.

Secondo quanto riportato da TalkSport per il centrocampista francese potrebbero riaprirsi le porte della Premier League, campionato nel quale ha già militato per diversi anni con la maglia del Manchester United. Ad accoglierlo, però, potrebbero non essere i Red Lions (società nella quale è cresciuto) ma l’Arsenal di Mikel Arteta, prossimo avversario dell’Inter in Champions League.

Nonostante le sirene di mercato provenienti da Major League Soccer e Arabia Saudita, Paul Pogba potrebbe decidere di giocarsi ancora le sue chance in Europa e in particolar modo in Inghilterra. Ne è convinto Darren Bent, ex attaccante inglese che ha dichiarato: “Ha ancora qualità, deve solo dimostrarlo. E Arteta è bravo in questo tipo di situazioni”.

Secondo Darren Bent, infatti, il tecnico dei Gunners sarebbe in grado di capire “quanta fame è rimasta” a Pogba che potrebbe rappresentare una riserva di lusso per la società londinese.