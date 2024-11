Inter-Arsenal, “è già finita”: l’annuncio è clamoroso

Cresce l’attesa per la sfida di Champions League tra Inter e Arsenal, ma per qualcuno è “già finita”

Polemiche nel weekend che porta alla sfida di Champions League che metterà contro Inter e Arsenal mercoledì sera.

Quella tra Inter e Arsenal sarà una partita dal sapore speciale: mercoledì sera le squadre di Simone Inzaghi e Mikel Arteta si affronteranno nel match valevole per il quarto turno del girone unico di Champions League. Appuntamento mercoledì 6 novembre alle ore 21 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove si affronteranno due formazioni accomunate dallo stesso cammino finora in Champions League.

Sia Inter che Arsenal, infatti, sono a quota 7 punti in classifica: i nerazzurri hanno pareggiato col Manchester City e vinto contro Stella Rossa e Young Boys mentre la formazione londinese al debutto ha pareggiato sul campo dell’Atalanta e successivamente si è imposta su Paris Saint-Germain e Shaktar Donetsk. Ecco perché la partita di mercoledì potrebbe dire tanto – o comunque molto – per il prosieguo della stagione delle due compagini, anche se filtra non poco pessimismo.

Inter-Arsenal, sfiducia alle stelle prima della partita

In casa Arsenal, infatti, non c’è ottimismo in merito non solo alla partita con i nerazzurri, ma più in generale per la stagione complessiva. Una sfiducia legata non a quanto fatto finora in Champions League, dove l’Arsenal ha fatto peggio solo di Aston Villa e Liverpool, ma per il rendimento tenuto in patria fino a questo momento.

In particolar modo, i tifosi dei Gunners sono sfiduciati per il cammino della propria squadra del cuore in Premier League. Quest’oggi la compagine allenata da Mikel Arteta è stata sconfitta per 1-0 sul campo del Newcastle United, con un gol di Isak a decidere il match. Si tratta del terzo match senza vittoria per l’Arsenal che in campionato non vince dal 5 ottobre, quando si impose per 3-1 sul Southampton.

Dopo quella vittoria, la compagine londinese ha perso sul campo del Bournemouth, pareggiato in casa contro il Liverpool e oggi – appunti – ha perso contro il Newcastle. Un rendimento che ha fatto scivolare i Gunners al quinti posto in classifica e che per molti tifosi allontana definitivamente l’Arsenal dalla possibile vittoria del titolo di campioni di Inghilterra che manca addirittura dalla stagione 2003/2004.