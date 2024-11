Mandato via dalla Juve, che smacco: l’Inter completa il tris

Nonostante una stagione ancora tutta vivere, l’Inter sta continuando a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti. Reparto difensivo nel mirino

La striscia di risultati utili consecutivi ha permesso all’Inter di risollevarsi dopo le difficoltà soprattutto a livello difensivo accusate nelle scorse settimane. La clamorosa rimonta subita dalla Juventus è ormai alle spalle per i nerazzurri, che ad Empoli hanno offerto una nuova dimostrazione di forza. I punti di distanza dal Napoli, però, sono diventati quattro e i margini di errore si stanno assottigliando. Intanto, Marotta è al lavoro per mettere Inzaghi nelle condizioni propizie per rinforzare un organico che ha evidenziato qualche lacuna in questo primo scorcio di stagione.

I tanti infortuni che hanno costretto Inzaghi a scelte obbligate, ad esempio, hanno assottigliato in maniera importante il ventaglio di alternative a disposizione del tecnico piacentino. Soprattutto l’assenza di Acerbi ha pesato in maniera considerevole sia in termini di costruzione dal basso che sotto il profilo delle marcature preventive visto che de Vrij non sempre ha convinto. Da qui i sondaggi esplorativi effettuati da Marotta soprattutto per Bijol, centrale dell’Udinese messosi in luce per fisicità e senso della posizione. Sulle tracce del difensore sloveno, però, si è messa anche la Juventus, alla ricerca di un profilo importante con cui tamponare l’assenza di Bremer. Dal canto suo, il club friulano non sembra essere intenzionato ad aprire a formule ‘creative’, ragion per cui almeno a gennaio il classe ’99 dovrebbe restare in Friuli.

Calciomercato Inter, sfida a Real Madrid e Bayern Monaco per Romero

Ma non è finita qui. Secondo quanto riferito da CaughtOffside, infatti, l’Inter avrebbe inserito nella propria lista dei desideri anche Cristian Romero. Il difensore argentino – protagonista indiscusso con la maglia del Tottenham – sarebbe un profilo gradito ai nerazzurri sotto tanti punti di vista. Acquistato dall’Atalanta per 52 milioni di euro, l’ex centrale della Juventus sta fornendo prestazioni importanti, tanto da guadagnarsi l’apprezzamento degli addetti ai lavori che in tempi e in modi diversi si sono messi sulle sue tracce.

Sebbene gli Spurs vogliano provare a far saltare il banco trovando l’accordo per il rinnovo del contratto del difensore argentino – attualmente in scadenza nel giugno del 2027 – non sono poche le squadre che stanno monitorando l’evolvere della situazione legata a Romero. Oltre all’Inter, infatti, ad effettuare sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione sarebbero stati anche Real e Bayern Monaco che, però, almeno fino a questo momento non hanno affondato il colpo. Stando così le cose, anche in ottica estiva non sembrano molte le chances che Marotta ha di anticipare la concorrenza, a meno che il Tottenham non decida di aprire ad un prestito poco impattante nell’immediato con riscatto dilazionato. Scenario da monitorare, ma non ancora concreto.