Udinese-Juventus, niente rigore: “Come Alice nel paese delle Meraviglie”

Polemica sui social per il mancato rigore in Udinese-Juventus: “Come Alice nel paese delle meraviglie”

Un match che non ha risparmiato polemiche arbitrali. La Juventus ha chiuso il primo tempo della sfida di Udine con un doppio vantaggio, ma non sono mancati dissapori per alcune decisioni arbitrali.

Non solo legate a mancati cartellini per i giocatori friulani, Davis in particolare, ma anche per un episodio avvenuto nell’area di rigore juventina che ha visto protagonisti Payero e Di Gregorio. Sul cross dalla sinistra di Thauvin, Payero ha mancato la giusta incornata, colpendo addirittura il pallone all’indietro. In uscita Di Gregorio è letteralmente franato sul centrocampista argentino, senza toccare il pallone. L’arbitro Abisso ha optato per un fallo in attacco, ma le polemiche, soprattutto sui social, non sono mancate.

Contatto Di Gregorio-Payero, furia interista sui social

In particolare su X tanti tifosi interisti si sono letteralmente sfogati, prendendo d’esempio quello che è stato un episodio nella scorsa stagione in Fiorentina-Inter, quando venne fischiato calcio di rigore per un contatto tra Sommer e Nzola, giudicato falloso.

Nell’occasione venne concesso calcio di rigore alla Fiorentina, poi sbagliato da Nico Gonzalez. Un episodio non dimenticato dai tifosi interisti, che hanno preso ad esempio per quello che è stato il contatto Payero-Di Gregorio. E tanti si sono chiesti perché in quell’occasione venne fischiato calcio di rigore, mentre qui fallo in attacco.

Qualcuno mi spiega perchè l’anno scorso a Sommer fischiarono contro mentre oggi per Di Gregorio diventa improvvisamente normale contatto di gioco? — riccardo fusato (@FusatoRiccardo) November 2, 2024

Di Gregorio che non sfiora neanche il pallone frana sul giocatore dell’Udinese.

Rigore? La prossima volta. pic.twitter.com/PHHXokf9qG — Alessandro (@90ordnasselA) November 2, 2024

Sommer su nzola è imprudenza, Di Gregorio su payero scontro di gioco… La Marotta League però 👌🏻 — Biagio Bellax (@biax1993b) November 2, 2024

Tra i più polemici anche il giornalista Paolo Ziliani, che ha manifestato su X tutto il suo dissenso. Ziliani ha ripreso da esempio il contrasto Sommer-Nzola, criticando anche la decisione di Luca Marelli di ‘DAZN’ di definire il contatto Payero-Di Gregorio come normale scontro di gioco. “Da Alice nel paese delle meraviglie è tutto” il sarcastico commento del giornalista.