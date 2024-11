“Ormai è una regola”: furia bianconera contro l’arbitro

Udinese-Juventus, affiorano le polemiche nei confronti del direttore di gara: “Ormai è una regola”

L’undicesima giornata del calendario di Serie A propone quello che si può definire il “derby bianconero” tra Udinese e Juventus, anticipo del sabato delle 18.

Nella sfida giocata nel capoluogo friulano sono subito piovute polemiche contro il direttore di gara Rosario Abisso. Oggetto di discussione un contrasto avvenuto dopo pochi minuti di gioco con protagonista l’attaccante dell’Udinese Keinan Davis. Il centravanti inglese si è allungato il pallone e ha poi con il piede travolto un avversario. Uno dei più classici “step on foot”. Il direttore di gara ha deciso però di non ammonire il numero 9 friulano. Una decisione che ha scatenato le proteste del popolo juventino. Le polemiche infatti non erano mancate in occasione di quella che era stata l’espulsione di Goglichidze in Empoli-Inter, rivista al Var.

Udinese-Juventus, tifosi in polemica: “Ormai è una regola”

L’intervento di Davis, non preso in considerazione dal direttore di gara, non è appunto passato inosservato sui social, con i tifosi della Vecchia Signora che hanno puntato il dito sui diversi metri di giudizio. “A volte vengono dati gialli, a volte rossi. Qui niente” è solo uno dei commenti che sono stati pubblicati su X.

E aggiungiamo alla lista degli “step on Foot” non sanzionati contro la Juve quello di Davies al 2’ di #UdineseJuve. Licenza di ucciderci. — Per gli amici Scabot (@therealscabot) November 2, 2024

Step on foot. Manca subito un giallo a #Davis. A volte danno rosso, a volte giallo, curiosamente stavolta niente #UdineseJuve — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) November 2, 2024

Ormai è regola… Le entrate a gamba tesa su tibie o step on foot su giocatori della #Juventus non vengono neanche presi in considerazione dall’arbitro di turno.

Lo schifo continua.#udinesejuve — MaxG 🐦 (@Gimax38) November 2, 2024

Niente giustizia nemmeno oggi per il mancato giallo da step on foot. A nostro favore non ci danno nemmeno l’evidenza. No peace without justice. #UdineseJuve — Graziano Origgi (@flyguyit) November 2, 2024