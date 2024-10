Var e cartellino rosso: scoppia la polemica

Scatta il cartellino rosso dopo controllo al Var: infuria la polemica per la decisione del direttore di gara

Due episodi arbitrali che nel primo tempo hanno certamente stravolto la gara, prima da una parte e poi dall’altra.

Le emozioni in Empoli-Inter non sono mancate, in particolare da segnalare come il gol nerazzurro firmato da Darmian sia stato annullato per fallo di mano, dopo una chiamata da parte del Var e lo stesso Var ha richiamato l’arbitro Marchetti per rivedere un fallo di Goglichidze su Thuram. Il direttore di gara aveva inizialmente estratto il cartellino giallo, ma dopo una revisione al monitor ha cambiato idea e ha mostrato il rosso al difensore georgiano dell’Empoli. Un intervento certamente pericoloso che è costato caro al numero 2 azzurro.

Empoli-Inter, rosso a Goglichidze: polemiche social

Sui social però non sono mancate le polemiche per la decisione da parte del direttore di gara.

Il cartellino rosso non è piaciuto ai tifosi delle altre squadre, che hanno criticato la decisione arbitrale. In particolare a tuonare su X sono i tifosi della Juventus, che hanno ricordato l’episodio avvenuto la scorsa stagione tra Berardi e Bremer in Sassuolo-Juventus, con il mancato cartellino rosso all’attaccante dei neroverdi. Un episodio che i tifosi bianconeri hanno preso ad esempio, sottolineando come i giudizi siano stati differenti nelle due circostanze.

Questa volta chi ha strisciato ha preso il rosso #empoliinter — Fino alla fine (@Angelo_P71) October 30, 2024

Rigori come se piovesse mai un ammonizione e espulsioni sempre a favore!! Ingiocabili!! #EmpoliInter — MASSIMO (@Bino20081899) October 30, 2024

Aiutino per la terza squadra di Milano #empoliinter @LucaMarelli72 l’anno scorso ci insegnavi che la strisciata non è da rosso, così come il var confermava. Come al solito circo serie A dove per ogni partita c’è un metro di giudizio ad hoc. — TheExpert. (@TheExpert201) October 30, 2024

stamattina mi è uscito in tl il video di open var che spiegava come l’intervento di berardi su bremer non fosse da rosso perché “in dinamica striscia”; stasera Goglichidze su Thuram striscia, ma viene punito il punto di contatto. OK.#empoliinter #bah — Matteo Spotti (@spotti_matteo) October 30, 2024

Polemiche però anche da parte di supporters di altre squadre. C’è chi sottolinea che “sarebbe bastato il giallo”, chi invece che Thuram sia stato “appena sfiorato”.

Appena sfiorato… Rosso da #MarottaLeague Sceneggiata di #Thuram a cui gli viene detto di stare giù e soffrire. Dopo il rosso si rialza come una gazzella.🤡🤡🤡#EmpoliInter — -ˏˋ𝕃𝕦𝕔𝕒 𝔻𝕚 𝕊𝕥𝕖𝕗𝕒𝕟𝕠ˊˎ- (@LucaMktg) October 30, 2024